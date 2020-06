Ferienbetreuung in Leinroden findet mit weniger Teilnehmern statt

Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Aalen hat beschlossen, dass auch in diesem Jahr eine Ferienbetreuung im Ferientagheim Leinroden bei einem gleichbleibenden positiven Verlauf der Covid-19-Pandemie durchgeführt werden soll. Dekan Ralf Drescher stellt dazu fest: „Die Entscheidung musste wegen den Corona-Einschränkungen bis zu diesem Zeitpunkt aufgeschoben werden. Jetzt haben die Verordnung der Landesregierung und die Empfehlung der Waldheim AG diesen Schritt ermöglicht“. Die Evangelische Kirchengemeinde Aalen wolle mit dieser Entscheidung ihrer sozialen und geistlichen Verantwortung gerecht werden und deshalb ein Ferienangebot für die Kinder durchführen. Aufgrund der organisatorischen Besonderheiten spreche man in diesem Jahr nicht vom Ferientagheim, sondern von einer Ferienbetreuung in Leinroden - in einer veränderten und reduzierten Form. „Konkret bedeutet dies, dass wir nicht alle angemeldete Teilnehmer aufnehmen können und die konkreten Rahmenbedingungen in den nächsten Tagen mit dem Betreuungsteam abklären werden“, so der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Thomas Hiesinger. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, würden die Teilnehmer entsprechend informiert. Dekan Drescher sagte, er freu sich über das Engagement der vielen motivierten ehrenamtlichen Mitarbeiter.