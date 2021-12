Fahrgast belästigt 15-Jährige

Ein 37-jähriger Mann hat am Montagmittag gegen 12.15 Uhr im Linienbus von Abtsgmünd nach Aalen mehrere Fahrgäste angepöbelt und belästigt. Zudem steht er im Verdacht, eine 15-Jährige im Bus sexuell bedrängt zu haben. Der Mann wollte der Jugendlichen wohl an die Brust fassen, was diese verhindern konnte. Nachdem der Mann die 15-Jährige mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat, mischten sich andere Fahrgäste ein und nahmen das Mädchen zur Seite. Der Busfahrer verständigte die Polizei und fuhr direkt beim Polizeirevier vor. Da der stark alkoholisierte Mann den Bus nicht verlassen wollte, musste er durch die Polizisten unter Zwang herausgeholt werden. Auf richterliche Anordnung wurde er bis 20 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Bei der Durchführung dieser Maßnahme beleidigte der 37-Jährige auch die Polizisten, was ihm eine zusätzliche Anzeige einbringt.