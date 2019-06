Fahranfängerin wird schwer verletzt

Bereits am Pfingstsonntag, gegen 10.45 Uhr, ist eine 18 Jahre alte Fahrerin die B19 von Abtsgmünd kommend in Richtung Wöllstein entlang gefahren. Als die junge Frau erkannte, dass ein entgegenkommendes Auto überholte, wich sie zunächst nach rechts aus und prallte gegen den Bordstein. Beim anschließenden Gegensteuern kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde die Fahranfängerin schwer verletzt, an ihrem Auto entstanden rund 5000 Euro Sachschaden.

Beim entgegenkommenden Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen SUV mit Stuttgarter Zulassung handeln. Die Verkehrspolizei Aalen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum entgegenkommenden Fahrzeug geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 / 5800 zu melden.