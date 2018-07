Exakt: Mit Tabellen gelingt die Gartenarbeit

Vor seinem Haus in Pommertsweiler stehen üppig blühende Nussbäume, in das Pflaster der Einfahrt ist ein Notenschlüssel eingelassen – signifikante Hinweise auf zwei Leidenschaften des Sigemar Gruno: Gartenbau und Musik. In Plauen geboren, lehrte der studierte Biologe, Komponist und Musiker an Grund- und Hauptschulen in Bad Homburg, Pommertsweiler, Fachsenfeld und Adelmannsfelden und lebt seit vier Jahrzehnten auf der Ostalb.

Obwohl er pensioniert ist, hat der passionierte Vegetarier, der sein Haus frei von Elektrosmog hält, kaum eine freie Minute. In seinem Garten-Biotop geben sich Wildbienen, Hummeln, Frösche, 30 Sorten Tomaten, –zig weitere Gemüsesorten und allerlei Blühendes ein arbeitsintensives und fröhliches Stelldichein. Obendrein stellt der Tüftler Gruno, der auch Werkunterricht erteilte, im Handel nicht erhältliche Edelstahl-Gartengeräte selbst her, denn: „Zink ist giftig, und Eisen rostet. Und Rost ist wachstumshemmend.“ Für alle Gartenfreunde hat er in mühevoller Kleinarbeit Tabellen mit 90 Gemüsesorten und Kräutern für den biologischen Gartenbau erstellt und 1979 erstmals veröffentlicht.

Mehrfach ergänzt, gelten sie inzwischen als Standardwerk. Die Fülle akribischer Angaben in Mini-Schrift erschlägt zunächst. Bei näherem Studium aber erweisen sich die auf einem beeindruckenden Poster aufgelisteten Einzeltabellen als wohldurchdacht. Die Pflanzen sind alphabetisch, nach ihrer Blatt-, Wurzel- und Fruchtzugehörigkeit und ihrer Aussaatzeit geordnet. Die Mischkulturentabelle gibt so wertvolle Informationen wie: „Gurken neben Rettich bringen keine Früchte, weil die Blüten taub werden“.

Wie Fachmann Gruno, der auch Saatgut samenfester Gemüsesorten zum Kauf anbietet, aus Erfahrung weiß, liegt es oft am falschen Nachbarn, wenn eine Pflanze nicht recht gedeiht. Wer sich also schlau machen möchte, wie man Gartenpflanzen von der Aussaat bis zur Ernte richtig behandelt im Sinne eines ganzheitlichen ökologischen Bewusstseins, der hänge Grunos Poster gut sichtbar auf. Eine erfolgversprechende, prima Hilfe.