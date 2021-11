Evangelische Kirchengemeinde Abtsgmünd feiert 100. GOA-Gottesdienst

In Abtsgmünd wird am Sonntag, 7. November, der 100. sogenannte GOA-Gottesdienst gefeiert. Beginn ist um 10.30 Uhr in der Kochertalmetropole. Der „Gottesdienst ohne Altersbegrenzung“ wurde 2007 aus der Taufe gehoben. Das Ziel war, auch Menschen anzusprechen, die mit der traditionellen Gottesdienstform nicht viel anfangen können.

Das Kürzel GOA steht im Ostalbkreis für einen bekannten Entsorgungsbetrieb. In Abtsgmünd hat es jedoch eine andere Bedeutung. GOA heißt „Gottesdienst ohne Altersbegrenzung“. Der evangelische Pfarrer Martin Gerlach und das Gottesdienstteam der Gemeinde Abtsgmünd-Leinroden-Neubronn wollten damit ein Angebot für Menschen schaffen, die nur wenig oder gar keinen Zugang zur herkömmlichen Gottesdienstform haben.

Begonnen hatte das Experiment im Jahr 2007. Die Ehefrau von Pfarrer Martin Gerlach war mit drei jungen Gemeindemitgliedern aus Abtsgmünd nach Stuttgart gefahren, wo sie in der Stiftskirche einen großen Jugendgottesdienst mit Band, zeitgemäßer Musik sowie Spiel- und Theaterelementen erlebten. Total begeistert, stellten sich die vier auf der Rückfahrt die Frage: „Warum können wir das nicht auch hier machen?“ Und wie könnte ein Gottesdienst aussehen, der die jüngere und auch die mittlere Generation anspricht?

Zwei Dinge waren klar: Der Aufwand, den die Veranstalter in Stuttgart betrieben hatten, war in Abtsgmünd nicht möglich. Und Pfarrer Gerlach wollte, dass der Gottesdienst für die junge und mittlere Generation mit einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden würde. Bald fand sich ein kleines Team zusammen, das den ersten Gottesdienst in der neuen Form vorbereitete. Jeder Gottesdienst sollte zudem unter einem bestimmten Motto stehen.

Das Motto der Premiere lautete: „Ohne dich ist alles doof.“ Unter dieser Überschrift lasse sich viel subsummieren, erläuterte Martin Gerlach im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“: Es gehe um die Sehnsucht nach Beziehungen unter den Menschen, um Liebe und Glück und um die Partnerschaft mit Gott.

Zunächst fand der GOA-Gottesdienst am Sonntagabend um 18 Uhr statt. Feste Bestandteile waren immer eine Band, zeitgenössisches Liedgut und Elemente wie Anspiele, Betrachtungen oder sogenannte Murmelrunden, bei denen sich die Gottesdienstbesucher zu Gesprächen und zum Gedankenaustusch zusammenfinden konnten. Der Ablauf orientierte sich aber immer auch am traditionellen Gottesdienstprogramm mit Schriftlesung und Predigt. „Der Besucher soll spüren: Ich bin in einem evangelischen Gottesdienst“, betont Pfarrer Gerlach.

Obwohl sich der „Gottesdienst ohne Altersbegrenzung“ anfangs großer Beliebtheit erfreute, schlief das Angebot zwischenzeitlich etwas ein. Als dann beim Gemeindeforum im Jahr 2012 die Frage aufkam, ob man nicht wieder so einen Gottesdienst feiern könnte, wurde der GOA wieder belebt. Allerdings mit einer Änderung: Er sollte fortan am Sonntagmorgen stattfinden. Der bisherige Zweitgottesdienst, sollte „vom zweiten Programm ins erste Programm wechseln“, erklärt Martin Gerlach. Seit 2016 schließt sich auch ein gemeinsames Mittagessen an den Gottesdienst an.

Die 100. Ausgabe dieses Gottesdienstformats findet nun am Sonntag, 7. November, um 10.30 Uhr in der Kochertalmetropole statt. Das Motto der Premiere „Ohne Dich ist alles doof“ wird wieder aufgenommen. Geplant ist auch wieder ein gemeinsames Essen nach dem Gottesdienst. Um 13.30 Uhr soll es ein Podiumsgespräch geben, und um 18 Uhr schließt sich ein Jugendgottesdienst an. Für die Zusatzveranstaltungen gelten die 3G-Bedingungen. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder genesen sein oder einen PCR-Test vorweisen können.