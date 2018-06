Es gibt viel Neues zu entdecken

Was war es für ein beeindruckender Kraftakt, die aktuelle Ausstellung des Heimatvereins im Heimatmuseum des Schlosses vorzubereiten. Viele neue Themen sollten endlich gebührend präsentiert werden, neues Mobiliar sollte zum Einsatz kommen, und, und, und. Der Kraftakt ist gelungen. Seit dem 1. Juni sind die Schlosstüren wieder geöffnet und geben einen Einblick in ein Stück spannende Heimatgeschichte.

Geschafft werden konnte das alles Dank des Einsatzes vieler Vereinsmitglieder, allen voran des Algishofener Ehepaares Edith und Jürgen Wannags, An vielen Sonntagen haben sie in der Vergangenheit den Museumsdienst schon übernommen und waren auch an den Vorbereitungen für diese Saison maßgeblich beteiligt.

Eröffnet hat das Museum 2008 mit den Abteilungen Mittelsteinzeit und Dorfgeschichten. Damals wurden die beiden Räume im Erdgeschoss unter der Regie des Grafikdesigners Professor Frieder Grindler eingerichtet. Zeittypische Gegenstände und als Wandtexte gezeigte überlieferte Dorfgeschichten bildeten den Grundstock des Museums in den ersten Jahren. Die archäologischen Fundstücke und die Modelle stammen von Klaus Posselt und wurden dem Museum von dem leidenschaftlichen Sammler zur Verfügung gestellt. Neu in diesem Jahr sind 21 unterschiedliche Stühle, die aus heimischen Hölzern gefertigt sind. Sie alle wurden von dem Untergröninger Schreiner Friedrich Aspacher mit viel Leidenschaft angefertigt. Die im Laufe der Jahre in der Bevölkerung gesammelten Gebrauchsgegenstände aus alten Zeiten, können durch den Gewinn der oberen Etage im Jahr 2012, aktuell endlich den Besuchern vorgeführt werden. Für alle Stücke reicht der Platz indes nicht.

Gezeigt werden zur Zeit nicht nur historische Untersuchungsutensilien des alten Hausarztes Dr. Otto Schneikert, der im Schloss seine Praxis hatte, sondern auch landwirtschaftliche Geräte oder bemalte Eier mit Heimatmotiven der inzwischen 92-Jährigen Martha Janeck.

Weitere interessante Fundstücke, die bei früheren Renovierungsarbeiten im Schloss in den Zwischenböden gefunden wurden, konnten durch den Hobbyhistoriker Roland Knobloch damals sichergestellt werden. Gefunden wurde unter anderem eine große Anzahl an Scherben, die nun eine ohnehin umfangreiche Ausstellung bereichern. Nicht zu vergessen die Bilder des einheimischen Künstlers Willo Rall, die dem Heimatverein aus einem Nachlass und Dank einiger Schenkungen aus privater Hand zur Verfügung gestellt wurden. Für die aktuelle Ausstellung sind sogar noch einige Rall-Kunstwerke hinzugekommen.

Vitrinen des Hölderlin-Museums

Einzigartig sind auch die Fotografien von Georg Steiner, die um 1900 herum entstanden sind. Die von Günter Eckert digitalisierten Fotoplatten vermitteln dem Betrachter ein brillantes Bild aus Untergröningens vergangenen Tagen.

Es ist Geschichte pur, die sich dem Besucher im Heimatmuseum eröffnet. Mit viel Liebe zum Detail entstand eine historisch vielfältige Mischung, die wirklich jeden Heimatverbundenen anspricht. „Und das soll auch so bleiben und noch intensiviert werden“, verspricht Pfarrer Jürgen Zwirner, der 2013 den Vorsitz in Untergröningen übernommen hat. Allein mit den neu gewonnen Ausstellungsmöglichkeiten durch die schönen neuen Glasvitrinen können viele spannende Themen endlich angegangen werden. Die Vitrinen mussten mit viel „Manpower“ in Lauffen am Neckar abgeholt werden. Das dortige Hölderlin-Museum war froh, einen Abnehmer gefunden zu haben, so dass sich der Heimatverein „lediglich“ um den Transport kümmern musste.

Themen wie die Waldwirtschaft mit Köhlerei und Flößerei brauchen ihren Platz: Seit dieser Saison erwartet vieles davon die Gäste des Heimatmuseums. Und auch die „Tafeley“ ist wieder eröffnet.. Bis vor einem Jahr war Vereinsmitglied Renate Haas für die Bewirtung der Besucher verantwortlich, es folgte Irmgard Steeb und seit 2014 hat Renate Feil die Nachfolge an der Kaffee- und Kuchentafel angetreten. Natürlich ist auch diese Arbeit nicht ohne weitere helfende Hände zu meistern.

Die Mitglieder können sich auf vielfältige Weise einbringen. Rainer Jungkeit hat sich zum Beispiel erfolgreich dem Aufbau einer Homepage gewidmet, die gerade mal neun Monate existiert und bereits mehr als 14000 Klicks zu verzeichnen hat. Also keine Scheu, neue Gesichter sind stets willkommen. Das Museum ist zwar das Aushängeschild, doch darüber hinaus kümmern sich die Ehrenamtlichen auch um kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder ganz neu auch um Singabende. Dieser Enthusiasmus war schon unter der langjährigen Vorstandschaft von Barbara Weise vorhanden und soll sich auch zukünftig nicht ändern. So beteiligte sich der Heimatverein schon am Abtsgmünder Ferienprogramm, ist aktuell mit der Hansen-Gruppe und der Gemeinde wegen der Realisierung eines Fuß-und Radweges zur Eisenbahnbrücke im Gespräch und organisiert dieses Jahr wieder ein Museumsfest. „Am 6. Juli wird jede Menge im Schloss Untergröningen geboten“, freut sich auch Pfarrer Zwirner. „Vor allem die Kinder dürfen sich dann wieder über den Besuch eines Steinschlägers freuen“, so der Vorsitzende.