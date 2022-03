Erschließung im Abtsgmünder Baugebiet geht weiter voran

Die Erschließungsarbeiten des Baugebiets „Hofwiese VI“ am westlichen Ortsrand von Pommertsweiler stehen kurz vor der Vollendung. Derzeit laufen die Asphaltierungsarbeiten. Insgesamt werden hier 15 Bauplätze entstehen.

Der Bebauungsplan „Hofwiese VI“ war seit 1999 rechtskräftig. Nach der Änderung des Bebauungsplanes 2018, die nun auch moderne Bauformen allgemein zulässt, konnte im Mai des vergangenen Jahres mit der Erschließung des Baugebiets begonnen werden. Mit einer Größe von insgesamt 1,66 Hektar bietet es Platz für insgesamt 15 Bauplätze. Zwölf davon waren in Gemeindehand, die bereits alle verkauft wurden. Das erfreuliche Ausschreibungsergebnis ermöglichte den attraktiven Bauplatzpreis von 109 Euro pro Quadratmeter. Die Baufirma Hans Ebert aus Pommertsweiler führte im Auftrag der Firma Gebrüder Eichele aus Untergröningen die Erschließungsarbeiten durch.

In der 7.500 Einwohner zählenden Gemeinde Abtsgmünd herrscht weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach Bauplätzen. Die steigenden Einwohnerzahlen resultieren aus einem umfassenden Betreuungs- und Bildungsangebot, einer überdurchschnittlichen öffentlichen und privaten Infrastruktur mit einem überörtlichen Einzugsgebiet sowie einer attraktiven Freizeitgestaltung in schöner Landschaft. Daher erschließt die Gemeinde seit 2021 parallel insgesamt vier Baugebiete in den verschiedenen Teilorten mit rund 100 Bauplätzen. In drei weiteren Baugebieten laufen gerade die Umlegungsverfahren.