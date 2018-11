Erdarbeiten für Rasenplatz schreiten gut voran

Die vorbereitenden Erdarbeiten für den neuen Nauturrasenplatz in den Täferwiesen in Abtsgmünd schreiten zügig voran. Bis zum Herbst 2019 soll östlich des bestehenden Kunstrasenplatzes zusätzlich ein Naturrasenplatz in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum entstehen.

Der Bau des zusätzlichen Rasenplatzes ist notwendig, um den gestiegenen Bedarf der Abtsgmünder Schulen und Vereine zu decken.

Im Vorfeld der eigentlichen Baumaßnahme muss das Gelände vorbereitet, neu modelliert und vor allem ein großer Hang abgetragen werden, um eine große, ebene Fläche für den neuen Naturrasenplatz zu erhalten.Diese Arbeiten laufen derzeit. Durch den notwendigen Hangabtrag wird gleichzeitig Retentionsraum, das heißt Stauraum für Hochwasser, geschaffen. Dieser dient als Ausgleich für den Bau des Sankt Jakobus-Gymnasiums und des geplanten Rettungszentrums im Gewerbegebiet Osteren.

Die Firma Kling Umwelttechnik AG aus Aislingen nimmt seit Anfang Oktober den Erdabtrag vor. Insgesamt 16 000 Kubikmeter Erdaushub müssen abgefahren werden. Die Arbeiten gehen gut voran und werden voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig gestellt, so dass dann mit dem eigentlichen Bau des Naturrasenplatzes begonnen werden kann.

Diese Bauarbeiten sollen in Kürze ausgeschrieben und vergeben werden. Die Kosten für die Erdarbeiten und die Errichtung des Naturrasenplatzes belaufen sich auf rund 1,1 Million Euro. Das Land fördert das Projekt in Abtsgmünd mit 70 000 Euro. Die Planung wird vom Ingenierbüro a2Plan aus Westhausen durchgeführt.