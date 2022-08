Endlich wieder Straßdorfer Sommerfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 5. bis 7. August findet das Sommerfest des Straßdorfer Geselligkeitsverein statt. Auftakt am Freitag mit Bierprobe, Hitzkuchen vom Holzbackofen und dem „Musikverein Pommertsweiler“. Am Samstag Tanzmusik mit „Voyage“ und Wettsägen-Wettbewerb. Am Sonntag ganztägiger Festbetrieb mit Frühschoppen, Hobbykick und historischer Handwerks-Vorführung des Handspinnens. Die drei Spinnerinnen zeigen und informieren über die traditionelle Kunst des Spinnens. Abends gemütlicher Ausklang mit „Kir Royal“. Im Festzelt in Straßdorf, an allen drei Tagen Hähnchen vom Grill. Foto: Die drei Spinnerinnen bei ihrer Arbeit (Straßdorfer Geselligkeitsverein)