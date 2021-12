Elke Maier holt Deutschen Meistertitel

Die für die TSG Abtsgmünd an den 11. Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters teilnehmenden Schwimmer glänzen bei einem mit 800 Startern hochklassig besetzten Teilnehmerfeld: Elke Maier (Altersklasse 45) gewinnt den Deutschen Meistertitel im kleinen Mehrkampf und Bronze über 50 Meter (m) Rücken. Frank Neidhart (AK 50) und Stefanie Kruger (AK 20) erzielen viele Bestzeiten.

Bei diesem Saisonhighlight war mit rund 800 Startern ein hochklassiges Teilnehmerfeld vertreten. Die in Essen ausgetragenen Meisterschaften fanden unter strengen Coronaauflagen statt. Eine gute Organisation sorgte für hervorragende sportliche Leistungen wie Weltrekorde.

Elke Maier (AK45) ging im Mehrkampf an den Start, wobei in jeder Lage 50m sowie 100m Lagen zu absolvieren waren. Dabei konnte sie die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen und den Deutschen Meistertitel nach Abtsgmünd holen. Über 50m Rücken schwamm sie mit einer neuen Bestzeit von 0:39,27 Minuten (min) zu Bronze. Neben den Erfolgen freute sich Elke Maier jedoch auch „über die super Stimmung“ bei diesem Event. Stefanie Kruger (AK 20) ging über mehrere Strecken an den Start.

Dabei konnte sie eine enorme Leistungssteigerung vorweisen und erzielte über alle Starts neue Bestzeiten. Besonders in ihrer Altersklasse war ein Teilnehmerfeld mit über 75 Startern vertreten, weshalb die Leistung umso höher einzuschätzen ist. Frank Neidhart (AK 50) ging nach überstandener Verletzung mit wenig Training an den Start. Dabei legte er über die 50m Brust einen starken Auftritt hin und schwamm sich mit dem siebten Platz unter die besten zehn Schwimmer Deutschlands.

Die Ergebnisse der Abtsgmüner Schwimmer im Einzelnen:

Elke Maier (AK45):

100m Lagen, 1:24,93min, 8. Platz; 50m Rücken, 0:39,27min, 3. Platz; 50m Kraul, 0:33,19min, 7. Platz; 50m Schmetterling, 0:37,05min, 6. Platz; 50m Brust, 0:44,53min, 8. Platz; Kleiner Mehrkampf, 2562 Punkte, 1. Platz.

Stefanie Kruger (AK20):

50m Rücken, 0:35,40, 32. Platz; 50m Kraul, 0:31,37min, 66. Platz; 100m Rücken,1:17,50min, 24. Platz; 100m Freistil, 1:07,68min, 24. Platz

Frank Neidhart (AK50):

50m Schmetterling, 0:33,52min, 12. Platz; 50m Brust, 0:35,12min, 7. Platz.