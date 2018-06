Elisabeth Plank fesselt ihre Zuhörer

Sie hat gesungen, den Wischauer Dialekt erklärt, viel über Traditionen und Trachten erzählt – aber auch über das Grauen des Zweiten Weltkrieges und die Folgen: Im Rahmen der Reihe „Mein Weg nach Abtsgmünd“ in der Zehntscheuer lauschten die mehr als 100 Zuhörer gespannt dem Vortrag von Elisabeth Plank. Die heute 79-Jährige war am 5. Juli 1946 als Vertriebene von der sogenannten Wischauer Sprachinsel – im heutigen Tschechien – nach Abtsgmünd gekommen.

Das Leben in der Wischauer Sprachinsel, den fünf Dörfern, 30 Kilometer östlich von Brünn, war einfach. Es bestand aus „Arbeiten, arbeiten, arbeiten, beten und Feste feiern“, sagte Elisabeth Plank. Und es war das Einordnen des Einzelnen in die Gemeinschaft. „Brauchtum und Tradition, wie zum Beispiel das Tragen von Trachten, gestattete keine individuelle Abweichung“, so Plank, die zudem einen Überblick über die Geschichte der deutschen Besiedelung Böhmens und Mährens gab. Bereits vor 500 Jahren seien die Tschechen quasi von Deutschen eingekesselt gewesen, hinzu kamen die Einsprengsel, die Sprachinseln. Mit der Besetzung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1939 „wurde dieses Gefüge gestört und zerstört. 1945 schließlich, als die Rote Armee im Anmarsch war, stellte sich den Bewohnern die Frage, gehen oder bleiben?“, erinnerte sich Elisabeth Plank. Man entschied sich für Letzteres, „was uns beinahe das Leben gekostet hätte. Die Russen hatten nämlich den Befehl, uns alle zu erschießen.“ Mit 20 anderen zitterte sie im Keller des Pfarrhauses um ihr Leben, „als es plötzlich laute Einschläge gab. Die Russen rannten davon und wir kurz darauf auch. Im Kugelhagel der deutschen Maschinengewehre haben wir einen anderen Keller erreicht“, so die 79-Jährige. Nur kurz berichtete sie von „der entmenschlichen Gewalt der Russen, die nicht zu ertragen war und manche Familien in den Freitod trieb.“

Auf die Russen folgten die Tschechen und es begann die Zeit der Versklavung und Enteignung. Am 12. Juni 1946 folgte dann der Abtransport der Deutschen. 30000 Menschen mussten laut Elisabeth Plank in Aalen untergebracht werden, für 532 musste in Abtsgmünd eine neue Bleibe gesucht werden: „Wir waren entsetzt, denn wir hatten keine Ahnung, dass Deutschland zerstört war. Und jetzt kamen auch noch wir, die Flüchtlinge. Wir waren dennoch glücklich, in Freiheit und ohne Angst leben zu dürfen. In dieser Stunde Null mussten alle zusammenstehen. Sie bedeutete aber auch den endgültigen Untergang der Kultur der Wischauer Sprachinsel, denn die Erlebnis-Generation stirbt langsam aus.“

Der Neuanfang begann für Elisabeth Plank in der Neuschmiede. Sie wurde sehr gut aufgenommen, fand rasch Anschluss, absolvierte Schule und Ausbildung. Ab 1957 arbeitete sie als Lehrerin. Mit den Worten „nun lebe ich seit 50 Jahren in Wöllstein. Es ist ein gutes Gefühl“, beendete sie einen einzigartigen Vortrag.

Zusätzlich vom Lichtbildervortrag, der von Ingrid und Richard Scharpfenecker unterstützt wurde, stellten Elisabeth Plank und Hilde Fink originale Trachtenstücke aus. Die Gruppe Abtsgmünd International servierte zudem wieder leckere Suppen.