Elisabeth Köble ist die „Queen Mum“

Der Michaels-Chor der katholischen Kirchengemeinde Sankt Michael hat seine Cäcilienfeier begangen. Zahlreiche langjährige und verdiente Mitglieder erhielten Ehrenurkunden.

Den Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Kreutzer umrahmte der Chor unter Leitung des neuen Chorleiters Hans-Peter Haas mit mehrstimmigen Sätzen von Adventsliedern. Der Gottesdienst endete stimmungsvoll mit „A Clare Benediction“ von John Rutter, das Florian Strasser, der auch Organist des Gottesdienstes war, am E-Piano begleitete. Anschließend traf man sich im Dorfhaus Wöllstein. Vorstand Wolfgang Schulz, Pfarrer Jürgen Kreutzer und Haas hielten Reden. Kreutzer dankte dem Chor und dem Vorstand für den Zusammenhalt in der schwierigen Coronazeit. Das Lied „Advent ist ein Leuchten“ und ein stimmungsvoller Text, „Liebesbrief an die Adventszeit“ von Hannelore Beckmann und Irmgard Schulz, leiteten zu den Ehrungen über.

Kreutzer und Schulz ehrten elf Sängerinnen und einen Sänger für insgesamt 335 Jahre Treue zur kirchlichen Chormusik. Für 15 Jahre Mitgliedschaft bekamen Anne Steinemann, Irene Steinemann und Karl Ringler eine Ehrenurkunde des Dekanats. 30 Jahre im Chor ist Ursula Schreckenhöfer. Aus den Gründungszeiten der früheren Schola wurden für jeweils 35 Jahre Hannelore Beckmann, Rita Friedrich, Anne Maier, Irmgard Schuh, Theresia Schüller und Margarete Stacklies geehrt. Eine besondere Ehrung erfuhr Elisabeth Köble. Als Organistin, frühere Chorleiterin und langjährige Sängerin bekam sie die Ehrenbriefe des Bischofs und des Cäcilienverbands für 50 Jahre Dienst in der Kirchenmusik. Schulz ernannte sie unter Bezug auf ihren Vornamen und ihre vielfältigen Verdienste um den Chor zur „Queen Mum“ und „krönte“ sie in humorvoller Weise, was Köble „huldvoll“ aufnahm. Das Lied „Singen ist Leben“ ehrte die Jubilare.