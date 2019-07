Eine Win-Win-Situation für Land und Gemeinde

Vor wenigen Tagen hat das Land Baden-Württemberg damit begonnen, den Mündungsbereich von Kocher und Lein wieder naturnah zu gestalten. Dafür müssen rund 15 000 Kubikmeter Erde bewegt werden. Was die Gemeinde Abtsgmünd sehr freut. Denn sie kann einen großen Teil dieses Erdaushubes für die vorbereitenden Bodenarbeiten für das neue Abtsgmünder Rettungszentrum bestens gebrauchen.

Im Bereich Täferwiesen in Abts-gmünd schafft das Land für die Flüsse Kocher und Lein auf rund 500 Meter Flusslänge wieder ein naturnahes Gewässerbett. Im Mündungsbereich der Lein sollen Flachwasserzonen, Inseln, Buhnen und Steilwände angelegt werden. Der in den 1930er-Jahren begradigte Kocher und die in den 1960er-Jahren ausgebaute Lein sollen wieder geschwungene Ufer und eine wechselvolle Gewässersohle mit tiefen und flachen Bereichen erhalten. Für die Flussaufweitung, die neuen Raum für Tiere und Pflanzen schaffen wird und gleichzeitig einen Raumgewinn bei Hochwasserereignissen bietet, werden rund 15 000 Kubikmeter Erde bewegt. Das Regierungspräsidium Stuttgart investiert rund 1,3 Millionen Euro in diese Maßnahme, von der die Gemeinde Abtsgmünd profitiert. Sie baut nämlich genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Mündungsbereiches gerade ein neues Rettungszentrum für die drei Blaulichtorganisationen Feuerwehr, DRK und Polizei. Um vor einem 100-jährliches Hochwasser sicher zu sein, muss hier zuerst das bestehende Gelände angehoben werden. Die geplante Erdgeschossfußbodenhöhe des Rettungszentrums soll bei 371,50 Meter über Normalnull liegen. Dies entspricht ganz grob einem 200-jährlichem Hochwasser und liegt rund 70 Zentimeter über der angrenzenden Bundesstraße.

Und so wurden rund 6000 Kubikmeter Erdaushub von der gegenüberliegenden Baustelle auf das rund 7200 Quadratmeter große Baugrundstück der Gemeinde geliefert, wo es eingearbeitet, planiert und verdichtet wird. Allein diese Geländemodellierung kostet die Gemeinde Abtsgmünd knapp 104 000 Euro. Die Maßnahme soll bis zur Sommerpause abgeschlossen sein.

Wie die Gemeinde Abtsgmünd in einer Pressemitteilung erklärt, profitierten von „dieser pragmatischen Lösung“ beide Bauherren. Das Land spare sich hierdurch Transport- und Entsorgungs- beziehungsweise Deponiekosten und die Gemeinde Abtsgmünd spare sich die Anlieferung von geeignetem Auffüllmaterial. Somit entstehe eine Win-Win-Situation und die Umwelt werde ebenfalls geschont.