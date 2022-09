Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 21. bis 26. August fand im evangelischen Jugendheim Rottal bei Abtsgmünd die Ferienwoche der Schönstattbewegung Mädchen und junge Frauen (Abteilung Schwarzhorn der Diözese Rottenburg-Stuttgart) statt. Unter dem Motto „Eine Welt, viele Länder und jedes leuchtet“ begab sich die sechsundzwanzigköpfige Gruppe auf eine spannende Reise zu den sieben Kontinenten der Erde. So bewiesen sich die Neun- bis Fünfzehnjährigen bei einem Geländespiel im Outback Australiens in Geschicklichkeit und Denken.

Echtes Highlight waren die nervenkitzelnden Wanderungen im angrenzenden Bach, die besonders Teamgeist erforderten. Bei der sogenannten Bachmeisterschaft veranlassten mehrere Stationen entlang des Bachlaufs die Gruppe dazu, sich in Disziplinen wie Steinflippen, Floß- und Steinturmbau sowie Wasserbeförderung zu messen.

In Pommertsweiler konnten die Minigolf-Künste unter Beweis gestellt werden, wobei das akrobatische Geschick durch etwaige Sonderaufgaben nicht zu kurz kam. Sportlich wurde es auch beim Zumba. Dem gemütlichen Lagerfeuerabend verlieh ein aus Pappe ausgeschnittenes Feuer mit Lichterketten Stimmung.

Langjährig besteht nun schon das Küchenteam aus ehemaligen Betreuerinnen, dank deren liebevoller Zubereitungen die Energiespeicher wieder aufgefüllt werden konnten.

In den morgendlichen Gruppenstunden wurde insbesondere den individuellen Stärken der Mädchen auf den Grund gegangen. Abgerundet wurde das Programm durch den bunten Abend, für welchen zuvor in Workshops Beiträge wie eine Zirkuseinlage, ein Tanz oder ein Überraschungssnack vorbereitet wurden.

Am Freitag waren alle Familien zum gemeinsamen Abschlussgottesdienst im Freien eingeladen. Hierfür reiste der in Rom promovierende Pfarrer Thomas aus Westerheim (Alb-Donau-Kreis) an, der dort im August die Urlaubsvertretung übernahm. Bei Kaffee und Kuchen klang die FeWo gemütlich aus und im provisorisch eingerichteten Scheunenkino wurde der frisch geschnittene FeWo-Film vorgeführt.

Auch im kommenden Jahr ist wieder eine Ferienwoche der Schönstattbewegung Mädchen und junge Frauen (Abteilung Schwarzhorn) geplant. Das Leitungsteam besteht aus einigen jungen Frauen, die alle selbst langjährige Teilnehmerinnen waren und die ihre wertvollen Erfahrungen von damals nun an andere weitergeben möchten.