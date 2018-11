Eine Show des Unmöglichen

Mit Mentalmagie hat „The Enterbrainer“ Andy Häussler in der ausverkauften Zehntscheuer mit seinem Soloprogramm „Gedankenwelten“ einerseits verblüfft, andererseits begeistert.

Routiniert, im glänzenden Anzug, mit Dauerlächeln präsentierte sich Häussler dem Publikum. Egal, ob das Berechnen der vierten Potenz einer Zahl oder das Ziehen der dritten Wurzel einer fast unendlichen langen Zahl: Häussler hatte schneller die Lösung parat als die Zuschauer mit den Taschenrechnern. Die Zahl 68, spontan aus dem Publikum zugerufen, bildet die Grundlage , auf einer Flip-Chart in Windeseile die 16 Felder eines magischen Quadrates so auszufüllen, dass in der Addition der Senkrechten, Diagonalen oder Waagrechten immer das gleiche Ergebnis herauskommt.

Mit verbundenen Augen verfolgt Häussler die Springerzüge auf dem Schachbrett bis zum vom Publikum zuvor vorgegebenen Feld. In Rekordzeit füllt er ein Sudoku, dessen Zahlen er sich nur kurz angesehen hat, aus. Zwei kleine Fehler, die er jedoch sofort korrigiert, machen das Ganze etwas sympathischer.

Ob man das Verhalten eines Menschen vorausahnen könne, fragt Häussler das Publikum, und bittet einen Jungen auf die Bühne. Jedes Mal fand der die richtige Hand mit der verborgenen Münze, sogar die Lage – Kopf oder Zahl. Fünf Herren ordnete er die richtigen Gegenstände zu, welche diese zuvor in Säckchen verstaut hatten. Einer jungen Dame sagte er Sternzeichen und Geburtsdatum voraus, einem Herrn hielt er die Armbanduhr mental für einige Sekunden an und verblüffte eine Dame, die seinen Pulsschlag kontrollieren sollte, denn dieser war plötzlich nicht mehr vorhanden. Zur Überraschung aller ertastete er mit verbundenen Augen Farben, einen Herrn ba t er eine vierstellige Zahl aufzuschreiben, die sich –zur Überraschung seiner Mitspielerin auf der Bühne – als deren Bankkarten-Pin herausstellte.

Die letzte Zuschauerin, die er sich aus dem Publikum heraus auf die Bühne holte, durfte einen geheimnisvollen Umschlag, der seit Beginn sichtbar an der Wand hing, öffnen und vorlesen. Dort hatte Häusler bereits am Vortag alles notiert, was er bei seinen für ihn unbekannten Besuchern herausfinden wird: Geburtstag oder Geheimnummer einer Bankkarte, die natürlich nicht öffentlich genannt wurde.

Der Abend war eine gelungene Kombination zwischen Psychologie und Zahlenakrobatik. Mit spannenden Anekdoten über Richard Wagner und die beiden amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln und John F. Kennedy und deren Verhältnis zur Zahl 13 lockerte er das Programm zusätzlich auf.