Eine Linde zum Gedenken an Johann Gottfried Pahl

Neubronn (ij) – Anlässlich des 250. Geburtstags des Pfarrers und Publizisten Johann Gottfried Pahl hat die Stiftung Literaturforschung kürzlich ins Dorfhaus Neubronn geladen. Hier wurde das neue Buch von Klaus Graf „Ein politischer Kopf aus Ostschwaben: Johann Gottfried Pahl 1768 – 1839, Pfarrer und Publizist“ vorgestellt und zum Gedenken eine Linde gepflanzt.

Der Pfarrer und Publizist Johann Gottfried Pahl war Demokrat, Aufklärer, Kämpfer für die Pressefreiheit und nicht zuletzt ein Menschenfreund. Von 1790 bis 1808 war Pahl als Pfarrer in Neubronn tätig und acht Jahre davon gleichzeitig auch als Bürgermeister beziehungsweise als sogenannter Amtmann der Gemeinde.

In dieser Doppelfunktion hat Pahl nicht nur für das Seelenheil, sondern auch für den Fortschritt gesorgt, indem er zum Beispiel die Verwaltung reformierte oder aber Verbesserungen in der Landwirtschaft vorantrieb. Der Autor Klaus Graf gab bei der Buchvorstellung in Neubronn interessante Einblicke in das Leben Pahls.

Bürgermeister Armin Kiemel hatte zuvor in seinem Grußwort Pahls Wirken in der Gemeinde gewürdigt. Der Neubronner Männergesangverein sowie der Posaunenchor Neubronn umrahmten die Buchvorstellung musikalisch.

Zudem wurde neben dem Dorfhaus noch eine junge Linde gepflanzt, die nun gemeinsam mit der bereits existierenden Johann-Gottfried-Pahl-Straße an den „politischen Kopf aus Ostschwaben“ erinnern soll.