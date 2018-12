Unbekannte sind am Montag zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr über ein Schlafzimmerfenster in ein Wohnhaus in der Leintalstraße eingebrochen. Offenbar zielgerichtet entwendeten die Täter einen rund 40 mal 40 Zentimeter großen Tresor, in welchem sich neben mehreren hundert Euro Bargeld auch persönliche Dokumente der Bewohner befanden. Zudem wurde Schmuck entwendet. Der Wert der entwendeten Schmuckstücke wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.