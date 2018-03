Mit einer Messe hat Pfarrer i. R. Hilmar Kneer am Sonntag in der Schlosskirche von Untergröningen sein 60-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Kneer war von 1991 bis 1999 als Seelsorger in den Kirchengemeinden Hohenstadt und Untergröningen/Eschach tätig.

1958 ist er von dem damaligen Bischof der Diözese Rottenburg, Carl Josef Leiprecht, zum Priester geweiht worden. Sein Priesterjubiläum wollte er auf eigenen Wunsch in kleinen Rahmen in der Untergröninger Schlosskirche feiern. Kneer freute sich, viele vertraute Gesichter wieder zu sehen. „Ihr Hiersein ist ein Zeichen, dass ich nicht vergessen worden bin und meine seelsorgerische Arbeit nicht vergeblich war“, sagte er.

Er habe bewusst als Lesungstext Jeremia gewählt, in dem es heißt: „Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit bei dir.“ Das habe er öfters erleben dürfen, auch wenn er es oft erst später bemerkt habe, sagte er in seiner Predigt.

Die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Gabi Förstner, bedankte sich bei Kneer für dessen segensreiches Wirken in der Kirchengemeinde. Nach dem Festgottesdienst blickte man auf gemeinsame Erinnerungen zurück. So war Kneer bereits zu Anfang seiner Seelsorgetätigkeit auf der Ostalb tätig. In den 1960er Jahren wirkte er als Kaplan in Ellwangen, in den 1970er Jahren als Priester in Aalen (Salvator). Nach seiner Zeit als Krankenhausseelsorger in Ulm war er dann Seelsorger in den Kirchengemeinden Hohnstadt und Untergröningen/Eschach. Seinen Ruhestand verbringt der heute 85-Jährige in Dießen am Ammersee.