Ein Yak-Essen für die Hilfe in Nepal

Am Samstag, 13. November, um 17.30 Uhr veranstalten der Brauereigasthof Lamm in Untergröningen und der Biolandhof der Familie Moll in Bühlerzell ein Yak-Benefizessen zugunsten des Vereins Zukunft für Nepal Ostwürttemberg.Wer den Verein unterstützen oder einfach mal das dunkle, magere Yakfleisch probieren möchte, kann sich einen Platz beim Brauereigasthof Lamm unter der Telefonnummer 07975 / 284 reservieren.

Beim Begriff Yak schwirren dem ein oder anderen sicherlich Bilder von einsamen Steppen, eisigen Bergen, Reinhold Messner oder dem Himalaya durch den Kopf. Doch so weit muss man weder reisen noch klettern, um einem Yak zu begegnen. Eine kleine Herde dieser zotteligen Rinder hat ihr Zuhause auf dem Biolandhof der Familie Moll in Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall. „Die Haltung unserer Yaks kann man ganz einfach beschreiben: Weide, Wasser und Heu. Mehr brauchen die robusten Tiere nicht“, so Martin Moll, der Halter der exotischen Rinder. Doch auch dieses beschauliche Leben der Tiere muss leider irgendwann mal zu Ende gehen. So wurde nun einer der Nachwuchsbullen geschlachtet. „Wir bewirtschaften unseren kleinen Hof möglichst nachhaltig. Und zur Nachhaltigkeit gehört auch der soziale Aspekt. Daher wollen wir das Fleisch nicht einfach nur verkaufen, sondern einen Teil für einen guten Zweck verwenden. Daher haben wir nach einem Verein gesucht, der in der Heimatregion der Yaks ebenfalls nachhaltige Projekte betreibt. So schließt sich für uns der Kreis“, sagt Moll.

Dieser Verein wurde schnell gefunden und Petra Pachner, die Vorsitzende des Vereins Zukunft für Nepal Ostwürttemberg, war sofort begeistert. „Unser Verein betreibt eine Ausbildungswerkstatt in Nepal. Die Jugendlichen können mit einer guten Ausbildung ihren Lebensunterhalt bestreiten und auch ihren Familien eine gute Zukunft ermöglichen. Die Werkstatt liegt in der armen Region Dhading, wo es wirklich an allem fehlt. Auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist kaum vorhanden. Daher sammeln wir gerade Spenden um ein Röntgengerät anzuschaffen“, erzählt Pachner.

Die dritte Fraktion im Bunde, die dieses Event möglich macht, ist die Familie Kunz von der Lammbrauerei Untergröningen. „Als uns Martin und Petra von der Idee eines Yak-Benefizessen berichtet haben, mussten wir nicht lange überlegen. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass die beiden uns für ihr Event ausgewählt haben. Und unser Koch freut sich auch schon darauf, etwas Neues auszuprobieren“, heißt ews bei der Familie Kunz.

Doch was erwartet die Gäste an diesem Abend? „Natürlich Spezialitäten von unseren Yaks. Ich glaube, ich darf schon verraten, dass es leckeren Braten und Siedfleich geben wird“, sagt Martin Moll. „Und natürlich gibt es Informationen zu unseren Projekten in Nepal und auch über die Yaks“, ergänzt Petra Pachner.