Ein Streifzug durch fünf Jahrzehnte Rockgeschichte

Glanzlichter der Rockmusik erwarten die Besucher beim Benefizkonzert des Chores „Sing4Joy“ am Samstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr in der Kochertalmetropole. Einlass ist um 18.45 Uhr. Das Geld kommt dem Café „Vergissmeinnicht“ zugute.

Etwa alle zwei Jahre veranstaltet der inzwischen auf 45 Mitglieder angewachsene Chor von Andreas Maile Konzerte. Bei diesen hat der Chor immer wieder seine Wandlungsvielfalt unter Beweis gestellt. Höhepunkte waren etwa der Auftritt in der Cafeteria des Berufsschulzentrums bei „Life on stage“ zugunsten des Tafelladens in Aalen und das Konzert vor acht Jahren mit „Swinging“ und der „4nd Floor Band“ in der Kochertalmetropole zugunsten des Malteser Kinderhospizdienstes.

Beim Konzert am Samstag, 5. Mai, stehen die großen Namen der Rockmusik im Mittelpunkt. Chorleiter Maile hat zusammen mit seinen 45 Sängerinnen und Sängern deren Welthits eingeübt. Die Besucher dürfen sich etwa auf„Queen“ mit Freddy Mercury und der „Bohemian Rhapsody“ und auf Songs von „Toto“, „Foreigner“ oder „Bon Jovi“ freuen.Soloparts sind vorgesehen mit André Carswell von der begleitenden Band „Siggi Schwarz & Friends“.

Beim Streifzug durch fünf Jahrzehnte Rockgeschichte hat Andreas Maile neue Arrangements geschrieben und Chormitglied Katja Reiber, Übungsleiterin beim TSV Hüttlingen, hat sich für ihre Mitsänger eine Choreografie einfallen lassen.

Wie bei allen Benefizkonzerten verlangt der Chor keinen Eintritt, sondern verlässt sich ganz auf die Spendenfreudigkeit der Besucher. Im Vorfeld waren verschiedene Chormitglieder schon fleißig unterwegs, um Sponsoren zu requirieren. Deren Spenden, aber auch der Verkauf von Getränken und Snacks in der Pause, sollen voll und ganz dem Café „Vergissmeinnicht“ im Gebäude der Abtsgmünder Sozialstation, sowie der Betreuung an Demenz Erkrankter zugute kommen.