Ein MitSommer im Zeichen der WM

Zum sechsten Mal lädt die Gemeinde Abtsgmünd zum „MitSommer“-Fest ein. Vom 13. bis 15. Juli steigt die große Sause. Passend zur gerade laufenden Weltmeisterschaft wird sich dabei alles um das Thema Fußball drehen. Am Mittwoch wurde das diesjährige Programm bei einem Pressegespräch erstmals vorgestellt.

Los geht das Spektakel am Freitag, 13. Juli, mit der bekannten wie beliebten Mini-Regatta des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins. Ab 17 Uhr kann eines von 400 Holzbooten für fünf Euro erworben werden, die dann ab 19 Uhr in die Lein gesetzt werden. Vom Hallgarten beim Seniorenzentrum bis auf Höhe der Zehntscheuer schippern die in Handarbeit erstellten Fußball-Flöße von Wind und Wellen angetrieben um die Wette die Lein hinunter. Nach etwa 20 Minuten werden die schnellsten aus dem Wasser gefischt. Für die Besitzer der 20 schnellsten Boote gibt es wieder Preise. Damit jedes Floß im Ziel ankommt, ist die Jugend des Fischereivereins Abtsgmünd im Einsatz und befreit die Flöße zur Not aus dem Schilf oder Matsch. Und ganz wichtig: Jedes Kind, das an dem Freitag im Fußballtrikot erscheint, bekommt einen Gutschein für ein Eis, das auf dem Ratshausplatz bei der Musik vom Musikverein Pommertsweiler genossen werden kann.

Volkslieder und Alpenrock im Angebot

Am Samstag startet ab 10 Uhr dann das offizielle MitSommer-Programm. Neben einem Flohmarkt des Chors und der Bläserklasse der Friedrich-von-Keller-Schule, Tanzvorführungen und Showeinlagen vom Kinderhaus Abtsgmünd, TSV Dewangen und Abtsgmünd International wartet vor allem der traditionelle Fassanstich (15 Uhr) durch den Bürgermeister Armin Kiemel. Für die Fußballfans ist ebenfalls gesorgt, denn die WM-Spiele (Finale und Spiel um Platz drei) werden am Rathaus per Leinwand übertragen, sowohl am Samstag als auch am Sonntag.

Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Am Samstag, 14. Juli, treten Bands der Musikschule Abtsgmünd auf und abends (ab 19.30 Uhr) geben die Geschwister Popp aus Dischingen auf dem Rathausplatz Volkslieder zum Besten. Auf dem Zehntscheuerplatz sorgt die Alpenrock-Band Lausbuam ab 20.30 Uhr für Partystimmung. Den Abschluss bildet bei Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk.

Der Sonntag, 15. Juli, startet traditionell mit der Oldtimer-Ausstellung auf dem Zehntscheuerplatz (Eintreffen der Wagen ab 10 Uhr). Passend dazu gibt es in der Bibliothek einen Malwettbewerb zum Thema (10 bis 13 Uhr).

Auf den beiden Bühnen in der Gemeinde gibt es zudem wieder jede Menge Show- und Musikeinlagen verschiedener Vereine. Zu dem Musikverein Abtsgmünd, TSV Dewangen und Abtsgmünd International gesellen sich die Ostalbhurgler und Jagsttalhurgler sowie der TSV Abtsgmünd. „Wir wechseln das Programm jedes Jahr durch, damit alle Vereine drankommen“, sagte Bürgermeister Armin Kiemel.

Je erfolgreicher die deutsche Elf, desto größer die Party

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gibt es am Rathaus von 14 bis 16 Uhr außerdem ein üppiges Kinderprogramm mit Schminken, Torwand-Schießen, einer Wildblumenpflanzaktion, Länderflaggen malen, einem Kinderquiz, Tischkicker und einiges mehr. Verschiedene Landgasthöfe der Gegend kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste.

Wie die Abtsgmünder Pressesprecherin Stefanie Ossig ankündigt, wird es, je nach Ausgang des WM-Fußballfinales, am Sonntag auch noch eine große Abschlussparty geben. Weshalb der Abtsgmünder Bürgermeister und das gesamte MitSommer-Team auch nicht nur auf gutes Wetter, sondern auch auf ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Elf bei der WM in Russland hoffen.