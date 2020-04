Ein Kindergarten nimmt Gestalt an

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des katholischen Kindergartens Sankt Josef schreiten voran. Im Februar, noch vor der Corona-Pandemie, konnte das Richtfest zusammen mit den Kindern, Erzieherinnen, Kirchenvertretern und Gemeinderäten gefeiert werden. Im September soll hier dann die vierte Kindergartengruppe in den Neubau einziehen.

Noch im Februar konnten die Kinder des Kindergartens Sankt Josef beobachten, wie die Wände per Kran an ihren vorgesehenen Ort geflogen wurden. Kurz darauf, rund drei Monate nach dem Spatenstich, feierte der Kindergarten sein Richtfest. Sowohl Pfarrer Kreutzer, der Bauherr des Projekts ist, als auch Bürgermeister Kiemel zeigten sich erfreut über den schnellen Fortschritt der Bauarbeiten.

Das Dach ist mittlerweile fertiggestellt. Die Fenster wurden eingesetzt und auch die Rollläden wurden bereits eingebaut. Im Inneren schreiten aktuell die Ausbaugewerke voran. Dafür werden Wände eingezogen und verkleidet, und die nötigen Vorbereitungen für den Einbau der Heizungs- und Sanitäranlagen getroffen. Die Wasserleitungen wurden ebenfalls schon verlegt. Der Gebäudeanbau wird mit seinen 158 Quadratmetern einen großen Gruppenraum sowie einen Nebenraum, einen Schlafraum und weitere Funktionsräume beinhalten. Zudem werden die Toiletten im Bestandsgebäude saniert, die alte, anfällige Heizungsanlage wird komplett ausgetauscht und die Außenanlagen werden den neuen Gegebenheiten angepasst.

Der katholische Kindergarten besteht derzeit aus drei Gruppen, in denen Kinder ab zwei Jahren betreut werden. Außerdem existiert auch schon eine vierte Kleingruppe, die zu einer vollständigen Gruppe erweitert wird, sobald der Anbau fertiggestellt ist. In Zukunft wird der Kindergarten Sankt Josef mit fast 100 Betreuungsplätzen ausgestattet sein und somit zumindest kurzfristig den Bedarf an Kinderbetreuung decken. Bis zum neuen Kindergartenjahr im September soll der Anbau bezugsbereit sein.