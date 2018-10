Ein gigantisches Schulfest

Die vier „L“ aus dem Motto der Abtsgmünder Friedrich-von-Keller-Schule (FKS) sind am Samstag beim Schulfest zur Einweihung der Ganztagesräume und der Mensa der FKS zu spüren gewesen. Sicherlich war bei den Vorbereitungen des beeindruckenden Programmes auch „Lernen“ und „Leisten“ gefordert – am Samstag ging es in erster Linie aber um „Leben“ und „Lachen“.

Nach einem Gottesdienst mit Segnung der neuen Räume, der Begrüßung durch Schulleiter Stefan Schempp, Musik von Bläserklasse und Schulchor, konnten Besucher die neuen Räume besichtigen, sich über Schulprojekte informieren und bei vielen Aktionen wie Theateraufführungen oder den Versuche in den neuen Technikräumen zusehen. Dazu gab’s Tanzaufführungen, eine Hutmodenschau und viele Mitmachaktionen. Foto: Fath