Ein Chemiesaal zum Einstand der neuen Schulleitung

Mit einem feierlichen Akt sind die Schulleiterin Nicole Rathgeb und der Konrektor Philipp Mathes an der Abtsgmünder Friedrich-von-Keller-Schule offiziell in ihr neues Amt eingesetzt worden.

Das dritte Mitglied im Leitungsteam, Konrektorin Andrea Hoerschkes, wünschte den neuen „Herzstück der Schule“ alles Gute. Frei nach dem Zitat „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ von Hermann Hesse stellte sie heraus, dass in dieser kurzen Zeit bereits einige neue Elemente auf den Weg gebracht wurden.

Umrahmt von Beiträgen der Singeklasse unter der Leitung von Hedwig Glaser-Schimmel und der Bläserklasse von Daniela Blumenschein folgte die offizielle Amtseinsetzung durch die stellvertretende Amtsleiterin des Staatlichen Schulamts Göppingen, Elke Weccard. Sie zitierte Antoine de Saint-Exupéry: „Geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.“ Motivieren und Vorausgehen sowie Wärme und Wertschätzung seien wichtige Bereiche der der zukünftigen Arbeit, damit die gemeinsamen Spuren auch in Abtsgmünd zu erkennen sind.

Gute Wünsche für den Start

Bürgermeister Armin Kiemel betonte, welche herausragende Bedeutung eine Schulleiterin an einem Ort wie Abtsgmünd habe. Sie sei für die wichtige Seite der „Software“, also die Bildung, zuständig. Für den Bereich „Hardware“, der in den Händen der Gemeinde liege, überreichte Kiemel die Zusage für einen neuen Chemiesaal, dessen Kostenpunkt er auf 170 000 Euro bezifferte.

Außerdem sprachen die Schuldekane Ulrike Engel und Harry Jungbauer Grußworte an die neue Schulleitung. Die Schülersprecher und die Elternvertretung hießen das Leitungsteam ebenfalls willkommen.

Konrektor Philipp Mathes zeigte dabei auf, dass er sich von der ersten Sekunde an sehr wohl gefühlt habe, was vor allem auf die gute Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleitungsteam, der Verwaltung und dem Kollegium zurückführte. Die Schlussworte blieben der Schulleiterin Nicole Rathgeb vorbehalten. Dabei formulierte sie das Anliegen, bei Schulentwicklungsprozessen alle Beteiligten ins Boot zu holen und stets das Leitbild der Schule im Blick zu haben: Lebe, lache, lerne, leiste. Unsere Schule – deine Zukunft.