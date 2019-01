Ein 1111 Meter langer Gaudiwurm

Zum siebten Mal gibt es am kommenden Sonntag, 20. Januar, den närrischen Ostalb-Umzug, den die 22 Jahre alte Untergröninger Faschingsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Abtsgmünd und dem Landratsamt Ostalbkreis organisiert. Weshalb Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel nicht nur Landrat Klaus Pavel, sondern auch den Untergröninger Vorsitzenden Martin Mehrer und dessen Stellvertreter Karl Wahl zum Pressegespräch zu sich gebeten hatte.

„Von der Ostalb für die Ostalb“ ist das Motto des Umzugs, welcher erstmals nicht in einer der großen Städte, sondern in einer Gemeinde stattfindet. Abtsgmünd erwartet zu diesem Mega-Event nicht nur Tausende Besucher, sondern auch 3800 Umzugsteilehmer aus 73 Faschingsvereinen. Der Umzug wird genau 1111 Meter lang sein, wird am Kocher-Jagst-Radweg beim Bauhof aufgestellt und führt von dort aus um die Narrenmeile in der Ortsmitte herum bis zur Kochertalmetropole. Schon jetzt ist der Bereich um das Rathaus als Partyzone ausgewiesen. Der Umzug wird rund drei Stunden dauern.

Als Parkplätze sind der Bereich um die Kochertalmetropole sowie beim Einkaufszentrum „Osteren“ entlang der B 19 ausgewiesen. Darüber hinaus hat das Landratsamt einen Shuttlebusverkehr vom Aalener ZOB aus eingerichtet, welcher von 10.30 bis 12.30 Uhr in halbstündigem Abstand über Hüttlingen beziehungsweise Hofherrnweiler, Dewangen und Fachsenfeld nach Abtsgmünd fährt. Die Rückfahrt beginnt um 16 Uhr im Viertelstunden-Rhythmus. Der Fahrpreis beträgt jeweils einen Euro.

Die Ostalb Ruassgugga aus Aalen werden zusammen mit der Untergröninger Faschingsgesellschaft den Umzug mit 73 Gruppen, 24 Musikgruppen, 14 Festwagen und fünf Lautsprecherwagen anführen. Entlang der Umzugsstrecke sind zahlreiche Getränke- und Verpflegungsstände eingerichtet.

Das Programm

9.30 Uhr Narrenmesse in Sankt Michael Abtsgmünd

10.30 Uhr Empfang von Präsidenten und Zunftmeistern

12 Uhr Empfang der Sponsoren, sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte im Rathaus

13.11 Uhr Start des Umzugs (Eintritt 3 Euro)

Ab 10.30 Uhr Bewirtung in der Kochertalmetropole

Ab 11.11 Uhr Warm-Up-Party am Rathausplatz

Ab 18 Uhr After-Umzugs-Party

Ab 14 Uhr Party im Athleticum der Kochertalmetropole. Nach Umzugsende Gardetanzvorführungen im Ausaal der Sporthalle.