Drei Abtsgmünder Vereine freuen sich über Gewinne

Für ein „Foto mit Paul“ haben die Ostalbhurgler der TSG Abtsgmünd 1000 Euro, die Abteilung Schwimmen der TSG Abtsgmünd 750 Euro und der Fischereiverein Untergröningen 500 Euro erhalten. Sie sind erster, zweiter und dritter Sieger im Online-Wettbewerb der Abtsgmünder Bank gewesen. Kürzlich fand die Preisverleihung in den Räumen der Abtsgmünder Bank statt.

„Die Förderung unserer Region liegt uns am Herzen“, sagte bei diesem Anlass Vorstand Werner Bett. Seit vielen Jahren unterstütze die Abtsgmünder Bank Vereine und Organisationen mit sozialem, kulturellem oder sportlichen Engagement in ihrem Geschäftsgebiet. Im Rahmen des VR-Gewinnsparens bekamen regionale Vereine und soziale Einrichtungen mit dem ab Oktober stattfindenden Online-Voting die zusätzliche Chance, eine Spende zu gewinnen. Interessierte Vereine beziehungsweise soziale Institutionen holten sich in den Geschäftsstellen einen „Paul-Luftballon“, machten ein Foto mit Paul, dem blauen Schwein, und luden dies über die Homepage der Abtsgmünder Bank oder soziale Netzwerke hoch. Während der Votingphase danach konnten die Fans auf der Homepage für ihren Verein oder ihre soziale Einrichtung abstimmen und entschieden so, welches Foto gewann.

Am Ende der Abstimmungsphase erhielten die Sieger eine Spende für ihren Verein. Darüber hinaus qualifizierten sich die Erstplatzierten auf Bankebene für die Landesjury des Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Hier haben sie die weitere Chance, auf Landesebene eine zusätzliche Spende zu gewinnen.