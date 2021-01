Drehmaschine in Brand geraten

In Abtsgmünd-Dettenried ist am Freitag gegen 15 Uhr der Motor einer Drehmaschine heiß gelaufen und in Brand geraten. Durch das beherzte Einschreiten eines Mitarbeiters konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die Feuerwehr aus Abtsgmünd war mit 35 Einsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. An der Maschine entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. Personen oder Gebäudeteile kamen dabei nicht zu Schaden.