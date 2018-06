Dreiste Diebe haben Leergut von einem Lokal in Abtsgmünd gestohlen. Die Polizei vermutet, dass der Diebstahl am frühen Sonntagmorgen in der Amtsgasse begangen wurde. Anhand der bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Diebstahl gegen zwei Uhr begangen wurde.

Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Abtsgmünd unter Telefon 07366/966 60 entgegen.