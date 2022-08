Die „Welt des Handwerks“ steht beim Ferientagheim Leinroden im Mittelpunkt

Unter dem Titel „Welt des Handwerks“ läuft derzeit in Abtsgmünd-Leinroden das zweite evangelische Ferientagheim. Dieses findet jedes Jahr in den Sommerferien in zwei Abschnitten à zwei Wochen statt. Im ersten Abschnitt bekamen fast 170 Kinder von sechs bis zwölf Jahren von 30 Betreuerinnen und Betreuern über zwei Wochen ein buntes Programm mit biblischem Erlebnisprogramm, Spielen, Spaß und Action geboten.

Am Montag kam hoher Besuch aus Stuttgart von der landeskirchlichen „Arbeitsgemeinschaft Evangelische Ferien- und Waldheime in Württemberg“ mit Anja Stark von der Geschäftsstelle der Waldheim-AG, deren Vorsitzende, Dekanin i. R. Wiebke Wähling und Dekan Eckart Schultz-Berg.

Die ehrenamtliche Leitung des zweiten Abschnitts, Annika Bähring und Julian Morassi, begrüßte mit Pfarrerin Caroline Bender die Gäste aus Stuttgart und erläuterten in einem Rundgang die Besonderheiten in Leinroden. Die Delegation aus Stuttgart zeigte sich begeistert von dem jungen Team, das hochmotiviert und kompetent die Freizeit leitet, auch nach dem Weggang von Jugendreferent Alexander Blümel, der nach Ravensburg wechselte. Die Stuttgarter lobten das Team: „Es ist wirklich toll, dass sich junge Leute in ihrer Freizeit so für Kinder im Ferienprogramm der evangelischen Kirchengemeinde engagieren!“ Dafür gebühre ihnen Dank und Anerkennung, so Pfarrerin Bender: „Wir wissen auch im Kirchengemeinderat, was Ihr für eine prima Arbeit macht und wünschen Euch auch für den zweiten Abschnitt gutes Gelingen!“

Am Montag, hat der zweite Abschnitt begonnen, zu dem fast 100 Kinder jeden Morgen ab Aalen mit dem Bus gebracht und um 18 Uhr wieder zurückgefahren werden. Passend zum Thema „Welt des Handwerks“ gibt es ein biblisches Erlebnisprogramm mit Theateranspiel, bei dem sich ein Handwerker und ein Pfarrer über Fragen des Lebens und Glaubens anhand biblischer Geschichten unterhalten. Die Kinder und ihre Fragen werden einbezogen. Dann geht es in Kleingruppen in ein buntes Programm auf dem schönen Frei- und Freizeitgelände in Leinroden, passend zum Thema. Es wird begleitet von 22 Betreuerinnen und Betreuern, die sehr gut zusammenarbeiten und fast alle selbst als Kinder im FTH dabei waren. Manche wollten schon damals „LMA“, also lernende Mitarbeitende, werden. Annika Bähring sagt: „Ich bin begeistert, dass wir so ein eingespieltes gutes Team der Mitarbeitenden haben!“ und Julian Morassi ergänzt, dass er sich auch auf die weiteren Tage in Leinroden mega freue.

Ein junges, motiviertes Küchenteam bereitet täglich vier frische, leckere Mahlzeiten für die Kinder und Betreuerinnen und Betreuer zu. In der Mitte der Freizeit findet am Samstag ein Elterntag statt, der um 10 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt und dann gibt es Mittagessen für die Kinder und ihre Familien. Die Kinder erwarten diesen Tag schon sehr, um ihren Familien zeigen zu können, wo sie zwei so schöne Ferienwochen verbringen.

Zwischendurch geht es mal für alle ins Schwimmbad oder auf einen Ausflug mit dem Bus in die nähere Umgebung.