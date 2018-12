Die Macht des Schönen

Am vergangenen Wochenende hat die Ballettschule Fischer aus Aalen mit dem Stück „Die Puppenkönigin“ ihre erste große Schulaufführung gezeigt. Beide Vorstellungen wurden vom Publikum in der Kochertal-Metropole begeistert gefeiert.

In den vergangenen Monaten erarbeitete sich die Ballettschule Fischer eine Adaption des Ballettklassikers „Die Puppenfee“, der seit 130 Jahren eines der beliebtesten Stücke im deutschsprachigen Raum ist. Die Umbenennung in „Die Puppenkönigin“ ist dabei nur eine von mehreren Abwandlungen, die Schulleiter Brian-Michael Fischer am Original vorgenommen hat: „Unser Anspruch war es, das Grundgerüst von ‚Die Puppenfee‘, was Musik und auch Handlung betrifft, beizubehalten und diesem zeitlosen Arrangement damit gerecht zu werden“, erzählt der 30-Jährige. „Dennoch wollten wir eigene, frische Akzente setzen.“

Dass dieses Vorhaben nicht zu gewagt war, zeigen die begeisterten Reaktionen des Publikums, das es sich – ganz untypisch im Ballett – nicht nehmen ließ, schon während der energiegeladenen Darbietungen mitzuklatschen.

Reichlich Anlass dazu boten die vielen unterschiedlichen Puppen des im Wien des 19. Jahrhunderts ansässigen Puppenmachers, die im Laufe der einstündigen Vorstellung ihre tänzerischen Künste samt landestypischen Elementen zum Besten gaben. So besitzt der Puppenmacher unter anderem russische und ägyptische Puppen, denen es gelingt, klassisches Ballett mit national zu verortenden Tänzen zu kombinieren.

Neben den facettenreichen Choreographien in „Die Puppenkönigin“ stachen auch die liebevoll zusammengestellten Kostüme und die ein ums andere Mal überraschenden Klänge hervor. So bediente sich die Ballettschule auch bei anderweitigen Komponisten, um Szenen, die der Originalhandlung hinzugefügt wurden, musikalisch zu untermalen, und ließ von einem Musikstudenten sogar eigens Sounddesigns kreieren, um das Ballett nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Am Ende gab es für die gelungenen Auffühungen verdientenen Applaus und lobende Worte des Schulleiters Brian-Michael Fischer für seine Eleven: „Ihr musstet über die letzten Monate viel proben. Aber heute seht ihr, was aus all der harten Arbeit und den vielen Wiederholungen Schönes entstanden ist. Ihr habt das großartig gemacht!“ Was durch den lauten Jubel im Saal bestätigt wurde.