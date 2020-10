Der 20. KISS Kunst- und Kultursommer auf Schloss Untergröningen ist vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die von Heidi Hahn kuratierte Ausstellung „SweetNothingSweet“ lockte an 22 Wochenenden über 5.000 Besucher auf das Schloss.

Eigentlich hätte die „wahrscheinlich leckerste Ausstellung der Welt“ schon im September ihre Tore in Untergröningen schließen sollen. Doch aufgrund der überragenden Resonanz der Besucher und der anfänglichen, coronabedingten Verschiebung wurde die Ausstellung „SweetNothingSweet“ des Kunstvereins KISS um einen Monat verlängert. Vergangenen Sonntag fand nun die kleine, aber feine Finissage im Schlosshof statt.

Bei traumhaftem Herbstwetter begrüßte der KISS-Vorsitzende Martin König die Anwesenden und lud zu einem „Fin-ALE“, dem kleinen Bier zum großen Abschied. „SweetNothingSweet“ sei etwas Besonderes gewesen, befand König. Die Ausstellung habe ein einzigartiges Konzept gehabt, das Spaß machte und auch für künftige Ausstellungen des Vereins Kunst im Schloss wegweisend sein müsse. Königs Dank richtete sich in diesem Zuge auch an alle Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer, ohne die die Ausstellung nicht möglich gewesen wäre. Allen voran an Heidi Hahn, die kreativ und organisatorisch zu großen Teilen für „SweetNothingSweet“ zuständig war.

Im Folgenden gab die Kuratorin Hahn eine kurze Zusammenfassung der Ausstellung und einen Ausblick auf das KISS-Jahr 2021. Ziel von KISS sei es, hochkarätige Kunst in einen Kontext zu stellen, der für jegliche Zielgruppen interessant sei, so Hahn. Mit „SweetNothingSweet“ hatte man dahingehend ein Experiment gewagt, in dem die Kunstwerke der Dramaturgie der Ausstellung nachgestellt waren. Das Fazit: Es funktioniert! Mit über 5000 Besuchern habe der 20. Kunst- und Kultursommer alle bisherigen KISS-Rekorde weit übertroffen. Auf den Erfolg solle nun mit „Spaces“ im nächsten Jahr weiter aufgebaut werden. Die Ausstellung werde die Frage nach den Grenzen des Raumes stellen. Auf 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werde der reale, der imaginäre wie der digitale Raum in alle seinen Dimensionen ausgelotet.

Bereits für den kommenden Monat ist die die Mitgliederausstellung „MISTA“ geplant. Sie wird am 13. November eröffnet und soll bis zum 6. Dezember laufen. 22 Künstler aus den Reihen von KISS präsentieren dann ihre Werke der verschiedensten Stilrichtungen im Schloss Untergröningen. Die Bandbreite reicht von Skulpturen über Zeichnungen und Malerei bis hin zu Fotografie – eine bunte Mischung, oder wie der Italiener sagen würde: Mista!