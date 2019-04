Im Rahmen seines 19. Kunst- und Kultursommers wird der Untergröniger Kunstverein KISS – Kunst im Schloss Untergröningen vom 11. Mai bis 21. Juli seine neue Ausstellung „Die Entdeckung des Sichtbaren – Fotografie so universell wie ein Schweizer Taschenmesser“ präsentieren. Die Exposition soll 20 verschiedene Positionen der Fotografie vereinen.

Die von Christian Gögger kuratierte Ausstellung versammelt Fotografien aus allen Bereichen: Porträt, Landschaft, Werbung, Street-Fototaphie, Reportage, Fotogramm, Sachaufnahme, Zeitdokument, Serie oder auch analytische und subjektive Fotografie. Auf über 1000 Quadratmetern können die Besucher im historischen Ambiente von Schloss Untergröningen eintauchen in die unterschiedlichen Ansätze der 20 Fotokünstler, die an dieser Ausstellung beteiligt sind: Jürgen Altmann (Stuttgart), Edward Beierle (München), Scarlet Berner (München), Kurt Benning († München), Dieter Blum (Düsseldorf), Wolfgang Gäfgen (Esslingen), Jutta Görlich (München), Dietmar Henneka (Stuttgart), Manfred Kage (Weißenstein), René Kanzler (Karlsruhe), Adolf Lazi († Stuttgart), Stephanie Maier (München), Guido Mangold (Ottobrunn), Will McBride († Berlin), Ann-Kathrin Müller (Stuttgart), Hansi Müller-Schorp (Leinfelden), Marcus Neufanger (Schwäbisch Hall), Ulrich Schmitt (München), Menja Stevenson (München) und Helmut Stromsky (Esslingen).

Die Künstler zeigen die Fotografie aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen: Fotografie als Dokument, als Werbung, als Kommentar; Fotografie aus und für Politik, Ökonomie und Gesellschaft; Fotografie als Kunst und schließlich Fotografie, die sich selbst reflektiert.

Die Vernissage findet am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr statt. Die Ausstellung wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet, wie etwa einer Spanischen Nacht am 1. Juni oder dem „Sundowner mit Aussicht“ am 5. Juli.

Geöffnet ist die Ausstellung vom 11. Mai bis 21. Juli jeweils samstags 14 bis 18 Uhr und sonntags sowie am 30. Mai (Christi Himmelfahrt), 10. Juni (Pfingstmontag) und 20. Juni (Fronleichnam) jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.