Am Sonntag, 25. Oktober, ist letzte Gelegenheit zu einem finalen Besuch in der Ausstellung „SweetNothingSweet“ im Schloss Untergröningen. Umrahmt von der Finissage und FINALE, dem kleinen Bier zum großen Abschied. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass vor dem Finale noch der 5 000ste Besucher begrüßt werden kann, denn selten lockte eine Ausstellung mit einer solchen Mischung aus Kunst auf höchstem Niveau, Unterhaltung und Staunen: renommierten Künstlern, die sonst in Basel, Karlsruhe oder Miami zu sehen sind und Orten voller Faszination, wie etwa dem „Candy-Land“.

Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 24. Oktober, 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. Oktober von 11 bis 18 Uhr im Schloss Untergröningen, Abtsgmünd-Untergröningen. Die Finissage ist ab 15 Uhr. Statt Führung gibt es eine letzte Einführung in die Ausstellung durch Kuratorin Heidi Hahn. Die Veranstaltung findet im Schlosshof unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Verordnung statt.

Foto: Gemeinde Abtsgmünd