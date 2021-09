Deutlicher Trend zur Verdichtung im Abtsgmünder Wohnungsbau

Abtsgmünd konnte 2020 eine positive Entwicklung im Wohnungsbau verzeichnen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen von 22 auf 61 um rund 177 Prozent sprunghaft angestiegen. Zu verdanken sei dies hauptsächlich der Fertigstellung von Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen, deren Anteil von sechs (2019) auf 27 Prozent (2020) deutlich angestiegen.

Laut Verwaltung ist zu erwarten, dass diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiter anhält. Die Nachfrage nach Wohnraum sei weiterhin sehr hoch. Die Gemeinde versuche durch die Erschließung von neuen Wohnbaugebieten und von Baulückenschließungen dieser Nachfrage gerecht zu werden.

Durch das zusätzliche Angebot sollen überdurchschnittliche Mietpreissteigerungen verhindert werden. Durch den Bau der architektonisch ansprechenden Seniorenresidenz im Hallgarten entstehen 2022 beispielsweise auf einen Schlag 26 zusätzliche betreute Wohnungen. Werden diese bezogen, werde an anderer Stelle Wohnfläche frei, ohne dass neu gebaut werden müsse. Zudem gehe der Trend auch im ländlichen Raum aufgrund schwindender Erschließungsmöglichkeiten zunehmend in Richtung Nahverdichtung. Geschosswohnungen stellen nach Aussage der Verwaltung die attraktivste Alternative dar, um weiterhin Wohnraum in der Gemeinde anzubieten.

Insgesamt habe es in der Gemeinde Abtsgmünd 2020 3537 Wohnungen verteilt auf 2277 Wohngebäude gegeben. Dies bedeute einen neuen Höchststand. Mit einer Bevölkerung von 7420 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2020) kämen somit auf 100 Wohnungen 210 Einwohner, also 2,1 Personen pro Wohnung. Jedem Einwohner von Abtsgmünd stünden im Durchschnitt 51 Quadratmeter zur Verfügung. Das sei doppelt so viel wie noch vor 50 Jahren und liege über dem aktuellen Landesdurchschnitt von 46,4 Quadratmetern. Dies hinge auch mit der steigenden Anzahl alleinstehender Personen zusammen, so die Verwaltung.