Der SV Laubach trifft ins Schwarze

Bekleidet mit einer speziellen Ledermontur und geschützt mit großen Ohrenschützern, stellt sich Matthias Werner in Position. Der 14-Jährige nimmt das Kleinkaliber-Gewehr in Anschlag, fixiert die Zielscheibe, Konzentration…und Schuss! Am Schießstand daneben kommt ein Vorderlader zum Einsatz. Ein lauter Knall ertönt, und der Geruch von Schwarzpulver liegt in der Luft. Es ist Mittwochabend, und die Sportschützen vom Schützenverein Laubach e. V. sind beim Training.

Seit mehr als 100 Jahren werden in Laubach erfolgreich der Schießsport und ein lebendiges Vereinsleben gepflegt. Sowohl auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene als auch bei den Deutschen Meisterschaften kann der Schützenverein Lauchbach auf viele sportliche Erfolge verweisen. Einen großen Anteil daran hat auch die starke Jugendmannschaft. Einer der „Nachwuchsschützen“ ist Jonas. Seit drei Jahren ist der 14-Jährige dabei. „Beim Ferienprogramm der Gemeinde konnte ich damals schnuppern. Das mit mir total viel Spaß gemacht“, erzählt der Schüler, während seine Schützenkameraden Moritz und Lars zustimmend nicken.

Das Training ist vorbei, und die drei liefern sich noch eine Partie Tischkicker mit Gertrud Waidmann. Die 45-Jährige ist Jugendleiterin beim SV Laubach und schon als Kind mit dem Schießsport aufgewachsen. „Der Schützenverein hat Tradition, das war bei uns im Ort schon immer der Sport“, sagt die 45-Jährige. Was sie besonders am Schützenverein schätzt? „Die Kameradschaft, man lernt viele nette Leute kennen, die spannenden Kämpfe. Es macht einfach Spaß, sich mit anderen zu messen.“

Schützen kommen ins Schwitzen

Außerdem brauche man für den Schießsport Ausdauer, Konzentration und Kraft. „Das wird oft unterschätzt“, stellt die 45-Jährige fest. Auch wenn es von außen so ruhig aussieht, „beim Schießen kann man schon ins Schwitzen kommen“, bestätigt Oberschützenmeister Stefan Rupprecht. Die ersten zehn Schüsse gingen noch leicht, aber dann… Ein Luftgewehr beispielsweise kann locker fünf Kilo auf die Waage bringen.

Währenddessen hat sich Judith Winter in der Luftdruckwaffenhalle liegend in Position gebracht und nimmt ihr Ziel ins Visier. Vor drei Jahren wurde die hochmoderne Halle mit einer vollelektronischen Anlage eingeweiht und ist der ganze Stolz des Vereins. „Man schießt nicht mehr auf Scheiben, die Wertung erfolgt durch ein elektronisches Messverfahren“, erläutert Stefan Rupprecht. Dabei ergeben Infrarot-Lichtschranken ein feines Netz, das den Durchtritt des Geschosses mit hoher Auflösung und Genauigkeit bestimmt. Ab zwölf Jahren darf man mit einem Luftgewehr schießen, jüngere Kinder können mit so genannten Lichtgewehren üben. Hierbei wird mit einem ungefährlichen Lichtstrahl auf das elektronische Ziel geschossen. „Der Schießsport ist gerade für Kinder eine gute Ausgleichsübung“, so der Oberschützenmeister, „wir haben die Erfahrung gemacht, dass einige, die vorher ziemlich zappelig waren, viel ruhiger geworden sind“.

Das Schießen fördere die Konzentrationsfähigkeit, was sich wiederum auch auf den Schulunterricht positiv auswirke. „Ich vergleiche das immer mit Yoga“, sagt Stefan Rupprecht und lacht, „wenn man sich an den Schießstand stellt, muss man erst mal den Kreislauf runter bringen, Ruhe finden, sich konzentrieren – das ist alles sehr entspannend“.