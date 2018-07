Weitere Termine: Freitag 6., 13., 20 und 27. Juli (20.30 Uhr), Samstag, 28. Juli (20.30 Uhr) und Sonntag, 8., 15., und 22. Juli (19.30 Uhr). Karten: Frey - Büro, Foto, Geschenke, Rathausplatz 2 in Abtsgmünd, Aktiv Reisen, Gartenstraße 9 in Aalen, Buchhandlung Schmidt, Ledergasse 2 in Schwäbisch Gmünd, über www.kulturverein-schloss-laubach.de oder www.reservix.de