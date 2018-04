Der Abtsgmünder Frühling naht

Am kommenden Sonntag, 15. April, lädt der Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsverein erneut zum „Abtsgmünder Frühling“ ein. Bei einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 17 Uhr werden die Mitglieder des Vereins zahlreiche Neuheiten präsentieren und mit vielen kostenlosen Attraktionen aufwarten.

Mit einem Frühlingsfest auf dem Rathausplatz, zahlreichen geöffneten Geschäften entlang der Hauptstraße und einer Sonderausstellung im Gewerbegebiet Osteren erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit vielen Neuheiten und Schnäppchen.

Ideen für die Gartengestaltung kann man sich bei den Gartenschauen in Neubronn und im Gewerbegebiet Dettenried holen.

Wertvolle Tips erhält man auf dem Rathausplatz zum Sonderthema „ Sicheres Zuhause“. Die Feuerwehr ergänzt dieses Thema mit Vorführungen zum Brandschutz, die Energiekompetenz Ostalb berät ebenfalls.

Autos, Kaffee, Kuchen und die Feuerwehr

Bei einer Autoschau gibt es die neuesten Modelle zu sehen, im Rathaus-Café verwöhnt der Partnerschaftsverein Abtsgmünd die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Da der Abtsgmünder Frühling auch ein Familienfest ist, sind die Kinder nicht vergessen worden. Kostenlose Karussellfahrten, Ponyreiten, eine Hüpfburg und Rundfahrten mit dem Unimog werden angeboten.

Beim Bummel durch die Hauptstraße erfährt man bei persönlicher und kompetenter Beratung das Neueste über Alarmanlagen, Bademoden, Brillen, Fließen, Heizung und Kachelöfen, Kosmetik, Wäsche oder Wellness sowie über Immobilien.

In der Dewanger Straße kann man in einem Biergarten Bio-Bier und Bratwurst genießen oder regionale Säfte sowie Wein probieren, um sich anschließend in der Bachgasse etwas auf einem Reifensofa zu erholen.

Im Gewerbegebiet Osteren findet im Vorfeld des Abtsgmünder Frühlings schon am Samstag von 9 bis 17 Uhr eine Sonderschau der Firma Alex Haas, unter anderem mit einem Stihl-Testtag, statt. Dort bewirtet die Feuerwehr Pommertsweiler am Samstag und auch am Sonntag beim „Abtsgmünder Frühling“ bereits ab 11 Uhr.

Musikalisch werden die Musiker von Konrads Spezialorchester die Frühlingsfestbesucher am Sonntag an wechselnden Orten unterhalten.

Die Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung verlosen bei einem Gewinnspiel einen Acer-Tablet-PC und ein kostenloses Digitalabonnement für ein Jahr.