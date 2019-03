Das letzte Wort hat immer das Bild

Bei der Kulturstiftung der Gemeinde Abtsgmünd ist am Mittwochabend die Ausstellung „Mal so, mal so“ des Lauchheimer Künstlers Paul Groll eröffnet worden. Die Arbeiten sind bis zum 23. April in der Abtsgmünder Zehntscheuer zu sehen.

Nach 16 Jahren stellt der Lauchheimer Künstler Paul Groll zum zweiten Mal in Abtsgmünd aus. Die Zehntscheuer konnte die Besucher der Vernissage am Mittwochabend kaum aufnehmen.

„Die Werke des Malers und Zeichners Paul Groll sind unterschiedlich“, so sagte Achim Kiemel, Bürgermeister von Abtsgmünd, bei seiner Begrüßungsrede bei der Ausstellungseröffnung, „sie kreisen jedoch fast alle um das Thema der menschlichen Figur.“

Spontane Farbspuren

Mal verstelle Groll das Thema der menschlichen Figur und verberge es in spontanen Farbspuren, mal forme er mit einer Kontur den Körper scheinbar präzise, mal seien es nur Fragmente, mal nur Anspielungen. Die Bilder würden von der Farbe leben und seine Zeichnungen von Hintergründigkeit und Poesie, führte Kiemel aus, eben ganz nach dem Motto der Ausstellung: „Mal so, mal so“. Mit farbenfrohen, lebendigen und vielfältigen Bilder habe man eine Paul-Groll-Neuauflage in der Zehntscheuer geschaffen, so Kiemel.

Heilig: „Einzigartige Handschrift“

In die Ausstellung führte die Kunsthistorikerin Sabine Heilig ein. Jeder, der ein Bild von Paul Groll gesehen habe, werde sich daran immer erinnern, sagte Heilig in ihrer Einführung. Dem Künstler sei es gelungen, eine einzigartige Handschrift zu entwickeln – und damit einen hohen Wiedererkennungswert. Viel Neues und noch nicht Gezeigtes habe Groll in die Ausstellung eingebracht, darunter neue Werkserien.

An einzelnen Bilder wie zum Beispiel dem Werk „Hände hoch Auto-Nom“ erklärte sie die Vorgehensweise und Bildgestaltung von Paul Groll. Als Künstler erwarte Groll vom Betrachter Offenheit, Neugierde und Spontanität beim Betrachten seiner Bilder. Und dazu müsse man sich Zeit nehmen.

Für die musikalische Gestaltung der Vernissage sorgte das Trio Brüder Orlando & Co, das mit feinfühlig vorgetragenen italienischen Klassikern die Besucher begeisterte.