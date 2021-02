Daniel Wolpert ist neuer Konrektor der Friedrich-von-Keller Schule

Das Staatliche Schulamt Göppingen hat die Stelle der stellvertretenden Schulleitung an der Friedrich-von-Keller-Schule in Abtsgmünd neu besetzt. Daniel Wolpert, bisher dort Realschullehrer, wurde im Februar zum Konrektor bestellt.

Daniel Wolpert studierte zunächst an der Universität Würzburg Wirtschaftsmathematik, bevor er an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd das Lehramt für Realschule mit den Fächern Mathematik, Erdkunde und Wirtschaftslehre aufnahm.

Seinen Vorbereitungsdienst leistete er am Realschulseminar in Schwäbisch Gmünd ab und war zu dieser Zeit an der Grund-, Werkreal- und Realschule Sontheim an der Brenz tätig.

2012 trat der Junglehrer an der Grund-, Werkreal- und Realschule Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd seine erste Dienststelle an und brachte sich als aktiver Unterstützer im Schulleben ein. Von Beginn an zeichnet er sich beispielsweise verantwortlich für die Berufsorientierung und den „Polittalk“ für Schülerinnen und Schüler sowie der Organisation vielfältiger (außer-)schulischer Veranstaltungen. Durch seine konzeptionellen Ideen gestaltet der engagierte Pädagoge den Schulentwicklungsprozess stetig mit und bringt diesen unter anderem im Bereich der Strukturierung und Weiterentwicklung des offenen Ganztagsangebots maßgeblich voran.

Durch die Vakanz des zweiten Konrektors erweiterte sich das Aufgabenspektrum von Daniel Wolpert in den vergangenen Jahren deutlich. So war und ist er für die Stundenplan- und Vertretungsplanerstellung sowie den gesamten IT-Bereich innerhalb der Schulverwaltung verantwortlich und koordiniert im Team die Prüfungen der Werkrealschule und Realschule.

Seine fachlichen Kenntnisse bringt er außerdem als Multimediaberater und Fachschaftsleiter in Mathematik, Wirtschaft/ Berufs- und Studienorientierung, Geschichte, Gemeinschaftskunde und Geografie ein und gibt sie als Mentor an Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter weiter.