Das Coronavirus geht auch an der jahrhundertealten Tradition des Patriziusfestes in der katholischen Kirchengemeinde Hohenstadt nicht spurlos vorüber. Der traditionelle Wallfahrtsgottesdienst zum Patriziusgedenktag am 17. März wird auf jeden Fall ausfallen, über den Festgottesdienst am Sonntag wird anfangs dieser Woche noch seitens der Diözese entscheiden werden.

Die traditionelle Reitersegnung mit Umzug sowie das beliebte Patriziusfest mit Bewirtung werden auf jeden Fall ausfallen. Für den stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Martin Häußermann, und Nikolaus Graf Adelmann ist der Ausfall des Patriziusfestes eine große Enttäuschung. Gerade jetzt wäre die katholische Kirchengemeinde auf zusätzliche Einnahmen angewiesen, denn unerwartete Schäden an der Bausubstanz der Wallfahrtskirche erfordern eine sofortige und schnelle Sanierung der Kirche.

Trotz einer grundlegender Außen- und Innensanierung, die im Jahre 1989 abgeschlossen wurde, weist die tragende Dachkonstruktion wieder erhebliche, durch Fäulnis bedingte Schäden auf.

Teilweise sind auch Schäden vorhanden, die bei der letzten Sanierung nicht bearbeitet worden sind. So sind die Windverbände teilweise nicht mehr tragfähig und einzelne Balken schon gebrochen, sodass die Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion eine Sanierung unumgänglich macht.

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Sanierung soll dabei auch die Außenfassade gereinigt und neu gestrichen werden, die Gesimsabdeckungen und die Turmhaube sind ebenfalls schadhaft und müssen repariert oder erneuert werden.

Weiterhin soll die Dacheindeckung erneuert werden, die teilweise porösen Natursteinelemente der Fassade aus Doggersandstein sind ebenfalls geschädigt und müssen überarbeitet werden.

Außerdem ist eine Innenreinigung der Wände und Decken geplant, da das Innere der Kirche durch Ruß und Staub so ergraut ist, dass der reichhaltige und aufwendige Stuck der Kirche nicht mehr zur Geltung kommt.

Das einzig Erfreuliche an der derzeitigen Situation sei, so Martin Häußermann, dass die Diözese der Kirchengemeinde bei der Finanzierung spontan sehr entgegenkomme.

Die Sanierung wird in zwei Bauabschnitten 2020 und 2021 erfolgen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, und die kleine Kirchengemeinde in Hohenstadt ist daher auf jeden Fall auf zusätzliche Spenden angewiesen.