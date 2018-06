Conradin-Kreutzer-Tafel für den Liederkranz Abtsgmünd

Zu seinem 160. Vereinsjubiläum wird der Liederkranz Abtsgmünd am 20. Oktober in der Kochertal-Metropole in Abtsgmünd einen Konzertabend mit allen Chören aus der Gesamtgemeinde Abtsgmünd ausrichten. Das Konzert wird unter dem Motto „Abtsgmünd – wie es singt !“ stehen.