Christoph Haas neuer Leiter des Bauhofs

Der Bauhof hat einen neuen Chef: Christoph Haas, der seit Dezember 2018 Teil des Bauhof-Teams ist, hat zum 1. Juli die Nachfolge von Wolfgang Schrem angetreten, der nach über 23 Jahren im Dienst der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Nach seiner Lehre als Zimmerer sammelte der 39-Jährige an verschiedenen Stationen im Handwerk und in der Industriebranche einschlägige Berufserfahrung, bevor er 2018 seine Tätigkeit im Bauhof der Gemeinde Abtsgmünd startete.

Ab sofort ist der gebürtige Aalener, der inzwischen mit seiner Familie in Schechingen lebt, verantwortlich für das 15-köpfige Bauhof-Team. In Abtsgmünd ist er nun verantwortlich für die 7.161 Hektar Markungsfläche mit über 210 Kilometer kommunalen Straßen und Gehwegen, 35 km Feldwegen sowie zahlreichen Gebäuden am Haupt- und in den Teilorten. Zu seinen vielfältigen Aufgaben gehören aber auch die Planung und Koordination von Spielplatz- und Baustellenüberwachungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Friedhofs- und Winterdienste und jüngst der Auf- und Abbau des MitSommer-Festes, das er gemeinsam mit seinem Team bravourös gemeistert hat.

Bürgermeister Armin Kiemel freut sich, dass die herausgehobene Stelle aus den eigenen Reihen besetzt werden konnte. So war es auch möglich, dass Herr Haas von seinem Vorgänger optimal in die neuen Aufgaben eingearbeitet wurde.