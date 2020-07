Christian Koch feiert 50-jähriges Arbeitsjubiläum bei Kessler

Christian Koch, langjähriger Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der Firma Kessler hat Anfang Juli sein 50‑jähriges Arbeitsjubiläum gefeiert. Die Geschäftsführung würdigte im Rahmen einer Zusammenkunft seiner Wegbegleiter seine erfolgreiche Tätigkeit als Leiter der Finanz- und Personalverwaltung in den Jahren stetigen und erfolgreichen Wachstums der Firma. Mit seinem profunden Wissen und seiner Lebenserfahrung war Christian Koch in all diesen Jahren ein hochgeschätzter Gesprächspartner für Mitarbeiter, Geschäftspartner und die Geschäftsleitung und trug in außerordentlichem Maße zum Erfolg der Firma bei. Daneben übernahm Herr Koch zahlreiche anspruchsvolle Sonderaufgaben im Auftrag der Geschäftsführung. Dadurch gewann er in besonderem Maße das Vertrauen und die Wertschätzung aller Gesellschafter. Die Geschäftsführung bedankt sich aufrichtig für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Treue sowie seine Loyalität während dieser vergangenen 50 Jahre.