Cedric Schneck holt Gold über 50 Meter Rücken

Beim Internationalen Sparkassen Schwimmfest am 3. Juli in Aalen haben acht Schwimmer der TSG Abtsgmünd zahlreiche Podestplätze und neue Bestzeiten erreichen könne. Cedric Schneck (Jahrgang 2004) gewann Gold über die 50 Meter (m) Rücken. Insgesamt waren 22 Vereine am Start.

Cedric Schneck gewann auf der langen Bahn über die 50m Rücken die Goldmedaille in einer neuen Bestzeit (0:39,50 Minuten). Sein gutes Ergebnis runden der zweite Platz über 100m Freistil sowie weitere Bestzeiten ab. Jannik Neidhart (2006) gelang bei vier Starts gleich drei neue Bestzeiten. Über 200m Lagen gewann er Bronze.

Julian Rieck (2007) gewann über die 100m Brust Silber. Über 50m Rücken holte er (0:36,47min) Bronze. Gerrit Müller (2006) konnte gleich mehrere neue Bestzeiten erreichen. Maximilian Maier (2008) gewann über 50m Rücken Silber.

Paul Schramm (2008) tat es ihm über 100m Brust gleich und wurde Zweiter. Dmytro Nagler (2007) schwamm mehrere Bestzeiten und konnte sich über 100m Brust den dritten Platz sichern. Leah Eh (2006) erreichte jeweils über 100m Brust und 100m Freistil eine Top-Ten Platzierung.

Die 100-Meter-Freistil-Staffel ging in der Besetzung Julian Rieck, Gerrit Müller, Jannik Neidhart und Cedric Schneck an den Start und belegt den fünften Platz. Die Ergebnisse im Einzelnen: Jannik Neidhart (06): 50m Rücken, 0:38,12min, 4. Platz; 100m Freistil, 1:09,46min, 7. Platz; 50m Freistil, 0:31,70min, 7. Platz; 200m Lagen, 3:01,37min, 3. Platz. Julian Rieck (07): 50m Rücken, 0:36,47min, 3. Platz; 100m Brust, 1:34,03min, 2. Platz; 50m Freistil, 0:29,93min, 6. Platz. Gerrit Müller (06): 100m Brust, 1:39,85min, 4. Platz; 100m Freistil, 1:10,86min, 9. Platz; 50m Freistil, 0:30,53min, 6. Platz. Maximilian Maier (08): 50m Rücken, 0:39,38min, 2. Platz; 100m Freistil, 1:15,73min, 5. Platz; 50m Freistil, 0:32,24min, 4. Platz. Paul Schramm (08): 100m Brust, 1:32,96min, 2. Platz; 100m Freistil, 1:14,01min, 4. Platz; 50m Freistil, 0:33,36min, 5. Platz. Dmytro Nagler (07): 50m Rücken, 0:36,63min, 4. Platz; 100m Brust, 1:34,63min, 3. Platz; 100m Freistil, 1:15,81min, 8. Platz; 50m Freistil, 0:32,93min, 9. Platz.