Bunte Narrenmesse zum Auftakt

Mit einer bunt-fröhlichen Narrenmesse hat am Sonntagvormittag der Ostalbumzug in der Pfarrkirche Sankt Michael begonnen. Pater Johny Maniamkeril begrüßte eine große Narrenschar, darunter die komplette Mannschaft der Faschingsgesellschaft Untergröningen mit Elferrat, Prinzenpaar, Garden und Schlossgeistern. Musikalisch hauten die Ostalb-Ruassgugga aus Aalen kräftig auf die Pauke. Die Narrenpredigt hielt Wolfgang Schulz. „Narren machen sich in der Kirche breit, ja wo gibt es denn so was?“, fragte er sich und kam zum Schluss, dass Frohsinn und Heiterkeit in der Kirche kein Widerspruch seien, dass Frömmigkeit und Fastnacht auch in der Kirche erlaubt seien. Der Präsident der Faschingsgesellschaft Untergröningen, Martin Mehrer, bedankte sich für die Aufnahme der Narren in der Abtsgmünder Pfarrkirche.