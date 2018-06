Bulli-Begeisterung am Hammerschmiedesee

Pommertsweiler (fa) - Zum mittlerweile vierten Mal haben sich die Bulli-Freunde Ostalb am idyllisch gelegenen Hammerschmiedesee getroffen. Die Resonanz am vergangenen Wochenende war gewaltig. Über 200 VW Bulli-Besitzer reisten an.

Fast jeder kennt ihn und als Symbol für die Wirtschaftswunderzeit wird er für die Deutschen wohl immer etwas Besonderes bleiben: der VW Bulli. Früher war er Arbeitstier und Hippiefahrzeug, heute ist er vor allem ein begehrtes Liebhaberobjekt. Von seinen Besitzern mit Leidenschaft gepflegt – getreu dem Motto „Alte Liebe rostet nicht“.

Dass der Bulli noch heute viele Fans hat, auch auf der Ostalb, wurde beim vierten Bulli-Treffen am Hammerschmiedesee deutlich. Schon am Freitag trafen die ersten Teilnehmer, die zum Teil von sehr weit angereist waren, auf dem Campingplatz der Familie Hug ein. Am späten Samstagnachmittag freuten sich Organisator Markus Bader und sein Team bereits über das 200. Fahrzeug. Zum Schluss waren es weit über 200 VW-Bullis der Typen T1,T2, T3 bis 6 sowie auch einige VW-Käfer, die sich auf dem weitläufigen Areal ein Stelldichein gaben. Damit hatte sich die Teilnehmerzahl gegenüber dem vergangenen Jahr nahezu verdoppelt!

Gerade der Samstag war dann der ideale Tag, sich die vielen Fahrzeuge, darunter zahlreiche schon als Oldtimer eingestufte Fahrzeuge, anzusehen. Neben Partystimmung gab es verschiedene Wettkämpfe wie Schwungradweitwerfen und einige spontan zusammengestellte Teams der Bulli-Freunde nahmen am Sonntagnachmittag noch an einem Ruderwettbewerb des Musikvereins Pommertsweiler teil, der dort am Wochenende sein traditionelles Seefest veranstaltet hat. (fa)