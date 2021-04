Bürgertestzentrum startet in der Kochertal-Metropole

Ab Samstag,17. April, bietet die Gemeinde Abtsgmünd in Kooperation mit dem DRK, Ortsverein Abtsgmünd, ein Bürgertestzentrum in der Kochertal-Metropole an. Jeder Abtsgmünder Bürger hat dann samstags von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, sich in der Kochertal-Metropole per Schnelltest auf Corona testen zu lassen. Um lange Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden wird gebeten, einen Termin über die Homepage der Gemeinde Abtsgmünd oder telefonisch unter 07366 / 82-24 zu vereinbaren.

Bürgermeister Kiemel zeigt sich erfreut, dass es mit Hilfe der Ehrenamtlichen des DRKs, Ortsverein Abtsgmünd, ein gemeindeeigenes Testzentrum aufzuziehen möglich ist. Das Testzentrum helfe dabei, Corona-Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Geplant sei erstmal ein Tag pro Woche mit 216 Tests. Sollte sich aber zeigen, dass ein größerer Bedarf an Testungen besteht, könnten noch weitere Termine dazukommen.