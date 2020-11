Bürger der Abtsgmünder Teilorte surfen jetzt schnell

Die Einwohner der Abtsgmünder Teilorte Börrat, Reichertshofen, Straßdorf und Wildenhäusle können sich ab sofort über deutlich schnelleres Internet freuen. Darüber informiert die Gemeinde auf ihrer Web-Seite.

In einem gemeinsamen Breitband-Ausbauprojekt der Gemeinde Abtsgmünd zusammen mit der Komm.Pakt.Net wurden die Teilorte mit der FTTC-Technik (Fiber to the Curb) ausgebaut. Bei dieser Technologie wird der Verteilerkasten im Wohngebiet mit Glasfaser angeschlossen. Der sogenannte „letzte Kilometer“ bis ins Gebäude wird durch die bestehende Kupferleitung verbunden. Dadurch stehen nun ab sofort über 50 Haushalten Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Die NetCom BW ist in Abtsgmünd der Betreiber des Glasfasernetzes und bietet Privatkunden Internet, Telefonie und IPTV (Fernsehen) sowie Geschäftskunden leistungsfähige Internetanbindungen und Telefonie-Lösungen an. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können derzeit keine Informationsveranstaltungen sowie Beratungen vor Ort der NetCom BW stattfinden. Daher ist auf der NetCom BW-Website unter Service & Support eine FAQ-Video-Serie zu finden, die häufig gestellte Fragen beantwortet und Informationen rund um die NetCom BW beinhaltet. Die Videos sind hier abrufbar: www.netcom-bw.de/ privatkunden/ service-support / faq-videos/