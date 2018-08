Am Mittwochabend ist ein zweieinhalbjähriger Junge gegen 19 Uhr beim Spielen in einen Gartenpool gefallen. Er wurde durch die Mutter leblos vorgefunden und bis zum Eintreffen des Arztes erstversorgt. Der Bub wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht, wo er intensivmedizinisch versorgt werden musste.