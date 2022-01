Brigitte Schmid geht in Altersteilzeit

Jüngst ist Brigitte Schmid im Altenpflegeheim Sankt Lukas nach 20 Jahren als Verwaltungskraft in die Altersteilzeitphase verabschiedet worden. Als Ansprechpartnern am Empfang, am Telefon oder für Besucher, Mitarbeiter und Bewohner hatte sie immer für jeden freundliche Worte, die richtige Information, den nötigen Trost oder das erforderliche Einfühlungsvermögen. Und nebenbei erledigte Schmid alle anfallenden Verwaltungstätigkeiten mit Freude und Engagement. Hausleiterin Ute Sturm (rechts), Verena Hegele (links) und die Mitarbeiter von Sankt Lukas bedankten sich für die guten 20 Jahre, für das Engagement, für alle Energie und die Zeit, die Schmid ins Haus eingebracht hat, und wünschten ihr Gesundheit und alles Gute für den kommenden Lebensabschnitt.